Por: Portal Bogotá

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Este jueves 22 de octubre de 2026, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) programó cortes de agua en varias zonas de Bogotá, con el propósito de ejecutar obras necesarias para mejorar el suministro en distintas localidades. De acuerdo con la información oficial publicada por la EAAB y divulgada en el portal bogota.gov.co, estos trabajos son clave para evitar daños mayores en las tuberías y en otros accesorios vinculados al servicio, y por ello requieren suspender temporalmente el suministro de agua en los sectores intervenidos.

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En la localidad de Tunjuelito, el corte de agua iniciado a las 9:00 a. m. se extenderá durante 24 horas y afectará los barrios San Benito, San Carlos, Tunjuelito y Abraham Lincoln, ubicados entre la carrera 7 y la avenida carrera 19C, desde la diagonal 48 sur hasta la avenida calle 61 sur. Según la EAAB, en este sector se llevan a cabo labores de instalación de accesorios. Igualmente, los barrios Samoré y Fátima —delimitados de la carrera 28 a la carrera 36, entre la avenida calle 44 sur y la calle 51B sur— estarán sin servicio desde la misma hora y por el mismo periodo, pero aquí el trabajo consiste en el empate de redes de acueducto.

En la localidad de Bosa, los barrios Betania, Brasil, Brasilia, Chicalá, Danubio Azul, El Portal del Brasil, Las Margaritas, Osorio X Urbano, Parcela El Porvenir, Portal del Brasil, TransMilenio y Villa Anny estarán afectados desde las 10:00 a. m., también durante 24 horas. La EAAB indicó que los trabajos en este sector corresponden a labores de mantenimiento preventivo y comprenden el área entre la avenida calle 43 sur a la calle 56 sur, entre la avenida carrera 86 y la avenida carrera 89B.

Para los residentes de la localidad de Santa Fe, los barrios San Bernardo, La Hortúa, Policarpa, Sevilla, Ciudad Berna, Calvo Sur, Nariño Sur, Caracas, Ciudad Jardín Sur, Sociego Serafina y San Luis Sur enfrentan un corte desde las 10:00 a. m. y por 24 horas. Las zonas afectadas comprenden desde la avenida calle 6 a la avenida calle 1, entre la carrera 10 y la avenida carrera 14, y desde la avenida calle 1 hasta la calle 63 sur, entre la carrera 8 y la carrera 12D. La EAAB precisó que el trabajo realizado corresponde al mantenimiento correctivo en las redes de acueducto de esa zona.

La EAAB, como medida de apoyo a los usuarios, recomienda llenar el tanque de reserva en las viviendas antes del corte. Además, sugiere consumir agua almacenada en recipientes en menos de 24 horas y priorizar el uso racional del líquido, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos. El suministro mediante carrotanques tendrá prioridad para clínicas, hospitales y lugares con alta concurrencia, servicio que se puede solicitar en la Acualínea 116.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles barrios de Bogotá tendrán cortes de agua este 22 de octubre de 2026?

Según la información oficial de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, los cortes de agua programados para el jueves 22 de octubre de 2026 afectarán barrios en las localidades de Tunjuelito (San Benito, San Carlos, Tunjuelito, Abraham Lincoln, Samoré y Fátima), Bosa (Betania, Brasil, Brasilia, Chicalá, Danubio Azul, El Portal del Brasil, Las Margaritas, Osorio X Urbano, Parcela El Porvenir, Portal del Brasil, TransMilenio y Villa Anny) y Santa Fe (San Bernardo, La Hortúa, Policarpa, Sevilla, Ciudad Berna, Calvo Sur, Nariño Sur, Caracas, Ciudad Jardín Sur, Sociego Serafina y San Luis Sur).

¿Qué recomendaciones dio la EAAB para enfrentar el corte de agua?

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá recomendó a los usuarios llenar el tanque de reserva antes del inicio del corte, almacenar agua solo para consumo en las siguientes 24 horas y hacer uso racional del líquido, priorizando actividades esenciales como el lavado de manos y la preparación de alimentos. Además, puso a disposición el servicio de carrotanques, con prioridad en hospitales y sitios de alto flujo de personas, solicitado a través de la Acualínea 116.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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