Por: Portal Bogotá

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El rap sirve como escenario de resistencia, sueños y transformación para muchos jóvenes en Bogotá, como relata la experiencia de Mateo Cabrales, conocido artísticamente como ‘Kain Amnistía’. Según información divulgada por la Alcaldía de Bogotá, este artista distrital será uno de los protagonistas del Festival Hip Hop al Parque 2026, evento catalogado como uno de los encuentros culturales más importantes de la ciudad y que recibirá a los amantes del rap el 24 y 25 de octubre en el parque Simón Bolívar.

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‘Kain Amnistía’ llega al festival después de una extensa trayectoria independiente. Según la misma fuente, su acercamiento a la música comenzó en la infancia, gracias a un ambiente familiar vinculado al arte y la música. No obstante, fue a los 12 años cuando el freestyle, forma de rap improvisado, se convirtió en el eje fundamental de su vida. La transición de pasión a proyecto de vida ocurrió cuando tenía entre 17 y 18 años de edad, momento en el que Mateo decidió asumir la música como su propósito principal.

Durante su camino artístico, Mateo compiló influencias tanto del rap colombiano —con referentes como Matanza Danza, Todo Copas, Estilo Bajo, Flaco Flow y Melanina, y Clan Hueso Duro— como de géneros como el ska, punk y rock, de acuerdo con los datos publicados por la Alcaldía. Esta combinación de estilos forjó una identidad artística en constante evolución, caracterizada por su energía en escena, rapeos intensos y una voz versátil.

El hip-hop, según lo explica ‘Kain Amnistía’, es más que música; es una cultura que ofrece herramientas para exteriorizar sentimientos reprimidos o positivos, canalizando experiencias y emociones a través de diferentes manifestaciones como el graffiti, el breakdance y el beatbox, además del rap. La escena capitalina ha sido un entorno propicio para el desarrollo de su carrera, pues la actividad constante de eventos y espacios lo ratifica como una de las ciudades más raperas del continente, en opinión del propio artista, citada por la Alcaldía de Bogotá.

En su viaje, Mateo ha enfrentado desafíos personales que impactaron su carrera, como el consumo de sustancias, hábito que eligió dejar al notar su efecto adverso sobre su voz. La llegada de su hija marcó un punto de quiebre, reforzando su disciplina para trabajar a fondo en su proyecto musical. Además, la posibilidad de contar con un equipo de trabajo le permitió profesionalizar las diferentes áreas de su carrera y enfocarse totalmente en su música.

Participar en el Festival Hip Hop al Parque 2026 representa para él la culminación de años de perseverancia, tras varias postulaciones previas. Su experiencia invita a otros integrantes de la cultura hip-hop a insistir y aferrarse a sus sueños. Como asegura el propio ‘Kain Amnistía’, la disciplina, la fe y la constancia son las claves para abrir caminos y transformar realidades a través del arte.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es ‘Kain Amnistía’ y por qué es importante su participación en el Festival Hip Hop al Parque 2026?

‘Kain Amnistía’ es el nombre artístico de Mateo Cabrales, un rapero bogotano cuya historia está marcada por años de trabajo independiente, superación personal y formación musical. Su presencia en el Festival Hip Hop al Parque 2026 se destaca porque simboliza la perseverancia dentro de la escena rap en Bogotá, y representa la oportunidad de transformar su carrera gracias a la visibilidad del evento, como informan los documentos oficiales del festival.

¿Qué es el freestyle y por qué es relevante en la carrera de ‘Kain Amnistía’?

El freestyle es la práctica de rapear de manera improvisada, es decir, crear rimas espontáneamente sobre un ritmo. Para ‘Kain Amnistía’, según la información de la Alcaldía de Bogotá, el freestyle fue el primer contacto serio con el rap y se convirtió en un pilar clave en el desarrollo de su identidad artística y en la forma en que expresa sus vivencias a través de la música.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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