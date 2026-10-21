Por: Portal Bogotá

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La capital colombiana reafirma su compromiso con la cultura y las artes mediante una nueva propuesta para los ciudadanos. Según información compartida en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá, dentro de las actividades del programa 'Bogotá, mi ciudad, mi casa', la Cinemateca de Bogotá abre sus puertas a la exposición ‘Homenaje Augusto Bernal’, un evento gráfico y documental que pone en primer plano el legado del destacado artista. Esta iniciativa invita a la ciudadanía a sumergirse en la historia y contribuciones de Augusto Bernal, resaltando especialmente su faceta como director de la revista 'Arcadia va al cine'.

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El homenaje se desarrolla en la Calle Museo de la Cinemateca de Bogotá, ubicada en la carrera Tercera #19-10, y estará abierta al público desde el 21 de octubre hasta el 16 de noviembre de 2026. De acuerdo con la información publicada por la Alcaldía, esta exposición busca destacar el trabajo del homenajeado no solo como director de revista, sino también como guionista, productor y cineclubista. Bernal se caracterizó por una obra que trasciende disciplinas, así como por un compromiso firme con la formación y crecimiento de la industria cinematográfica nacional. Su aporte a la gestión cultural en el campo del cine y su papel en la formación de nuevos cineastas resulta un aporte fundamental para el desarrollo creativo de Bogotá.

Los horarios para quienes deseen asistir a esta exposición son los siguientes: de martes a viernes, el acceso está disponible entre las 2:00 p. m. y 6:00 p. m., mientras que sábados, domingos y festivos la muestra abre desde las 11:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. Así, las familias tienen distintas alternativas para programarse y disfrutar de una experiencia cultural sin costo, sumando valor a la escena artística local.

La invitación, conforme a lo señalado por el sitio oficial de la Cinemateca de Bogotá, no solo es a conocer la faceta artística y documental de Augusto Bernal, sino también a reconocer el impacto de su gestión en el fortalecimiento de la cultura audiovisual en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde es la exposición ‘Homenaje Augusto Bernal’ en Bogotá?

La exposición ‘Homenaje Augusto Bernal’ podrá visitarse en la Cinemateca de Bogotá, ubicada en la carrera Tercera #19-10. Según la Alcaldía de Bogotá, estará abierta al público desde el 21 de octubre hasta el 16 de noviembre de 2026, con horarios de martes a viernes de 2:00 p. m. a 6:00 p. m., y sábados, domingos y festivos de 11:00 a. m. a 6:00 p. m.

¿Cuál es el legado de Augusto Bernal en el cine colombiano?

De acuerdo con la información oficial proporcionada por la Cinemateca de Bogotá, Augusto Bernal fue director de la revista 'Arcadia va al cine', y su trabajo como director, guionista, productor y cineclubista tuvo un impacto relevante en la industria cinematográfica. Su legado incluye el fortalecimiento de la gestión cultural, la formación de cineastas y la creación de espacios de diálogo en torno al cine nacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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