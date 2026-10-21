Por: Portal Bogotá

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La experiencia de Vicky Liliana Vargas Méndez en Bogotá ilustra los resultados concretos que puede alcanzar la representación legal gratuita para mujeres víctimas de violencia. De acuerdo con información difundida por 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', en enero de 2026, Vicky fue atacada en su hogar de la localidad de Ciudad Bolívar por su expareja, quien intentó quitarle la vida. Tras el proceso judicial, el agresor fue condenado a una pena de 336 meses, equivalentes a 28 años de prisión, por el delito de tentativa de feminicidio agravado y otros cargos.

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Durante el proceso, la Secretaría Distrital de la Mujer se encargó de la representación jurídica de Vicky a través de su equipo de abogadas especializado en la Estrategia de Justicia de Género. Un momento relevante se presentó cuando la abogada solicitó una pena más severa e incluyó comunicaciones que el agresor remitió a la víctima tras la agresión, mientras ya estaba privado de la libertad. Según la misma fuente, el juez tuvo en cuenta estos elementos al momento de valorar la condena, lo que subraya la importancia de una defensa activa y completa de los intereses de la víctima.

La labor de estas abogadas va más allá de estar presentes en las audiencias. Su acompañamiento implica analizar en detalle cada expediente, identificar pruebas clave, exponer argumentos a las autoridades competentes y presentar solicitudes formales que respondan a la situación doblemente compleja de quienes son víctimas de violencias por motivos de género. De acuerdo con la Secretaría Distrital de la Mujer, hoy son más de 900 los casos que atienden bajo este enfoque, siempre sin costo para las usuarias, lo que demuestra la magnitud del trabajo y la demanda del servicio.

Además del apoyo jurídico, la estrategia contempla un acompañamiento psicosocial. Avanzar en un proceso judicial puede implicar temores, cargas económicas, nuevas amenazas o incluso responsabilidades familiares. Este abordaje multidimensional reconoce los desafíos que superan el ámbito judicial y brinda un respaldo más integral.

La respuesta para cada mujer depende de su contexto. Algunas requieren solicitar medidas de protección ante una Comisaría de Familia, mientras que otras buscan defensa en procesos penales o asuntos de familia. Por eso, el proceso de valoración jurídica es clave para identificar el camino correcto y evaluar si la situación se ajusta a los criterios de acceso al servicio, de acuerdo con información oficial.

Quienes deseen orientación pueden acudir a los puntos de atención de la Secretaría Distrital de la Mujer, sin necesidad de conocer el trámite específico o la autoridad a la que corresponde acudir. Allí reciben asesoría profesional para definir opciones y rutas de defensa de sus derechos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la representación legal gratuita para mujeres víctimas de violencia en Bogotá?

La representación legal gratuita, suministrada por la Secretaría Distrital de la Mujer, ofrece a las mujeres víctimas de violencia el acompañamiento de una abogada especialista que analiza su caso, representa sus intereses ante autoridades judiciales, identifica pruebas relevantes y solicita medidas ante el juez competente, en un servicio sin costo.

¿Dónde pueden las mujeres de Bogotá acceder a orientación legal y psicosocial si son víctimas de violencia?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de la Mujer, las mujeres pueden acudir directamente a los puntos de atención de la entidad, donde no es necesario saber de antemano qué trámite seguir. Allí, profesionales brindan asesoría legal y psicosocial, adaptando la estrategia a las necesidades particulares de cada caso.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.