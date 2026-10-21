Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El programa "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", impulsado por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD), continúa acercando actividades de bienestar y recreación a los ciudadanos. En esta ocasión, la SDCRD ha anunciado un evento especial para el jueves 22 de octubre de 2026: una clase gratuita de yoga en el Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, ubicada en la calle 82 No.10 - 69, en el salón del gimnasio situado en el sexto piso. La actividad está programada para realizarse entre las 5:30 y las 6:30 de la tarde, con entrada libre para toda la comunidad hasta completar el aforo del lugar, según información publicada en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá.

Sigue a PULZO en Discover

La SDCRD viene promoviendo iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida en Bogotá mediante espacios de encuentro donde se incentiva la salud física y el cuidado de la mente. La clase, desarrollada como parte de la agenda gratuita de "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", está pensada para todos los integrantes de la familia y para personas con diversos niveles de experiencia, ya que la práctica de yoga integrada propone ejercicios que combinan respiración consciente, movimiento corporal y autoconciencia, promoviendo así el bienestar integral.

De acuerdo con la información del portal bogota.gov.co, esta actividad no requiere inscripción previa y busca convertir el cuerpo consciente en un elemento central de la transformación cultural y del fortalecimiento comunitario. Adicionalmente, se destaca que este tipo de iniciativas permiten a los residentes de Bogotá explorar formas de autocuidado y socialización, fomentando hábitos saludables en espacios seguros y accesibles para todos.

La invitación de la SDCRD es clara: asistir a este espacio para recargar energía, mover el cuerpo y cuidar la mente, aprovechando la oportunidad gratuita de sumarse a la red de actividades que buscan fortalecer el tejido social y cultural de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde y cuándo son las clases gratuitas de yoga en Bogotá según la Secretaría Distrital de Cultura?

La actividad está programada para el jueves 22 de octubre de 2026, de 5:30 a 6:30 de la tarde, en el Centro Felicidad (CEFE) Chapinero, en la calle 82 No.10 - 69, sexto piso, con entrada libre hasta completar aforo, según la SDCRD.

¿Qué beneficios ofrece la clase gratuita de yoga ofrecida por la SDCRD en Bogotá?

De acuerdo con la información entregada por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, la clase integra respiración, movimiento y autoconciencia, enfocándose en el bienestar físico y emocional para todos los ciudadanos participantes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.