Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la protección de los animales de compañía y la prevención de enfermedades como la rabia se han consolidado como un objetivo fundamental para las autoridades distritales. De acuerdo con información oficial de la Secretaría Distrital de Salud, existen diversos puntos fijos habilitados de forma gratuita para la vacunación antirrábica de perros y gatos, distribuidos en diferentes localidades de la ciudad. Esta iniciativa busca promover el bienestar animal y, al mismo tiempo, prevenir la transmisión de la rabia, una enfermedad potencialmente mortal que puede afectar tanto a animales como a seres humanos. La invitación a la ciudadanía es clara: aprovechar estos espacios dispuestos en todas las subredes de atención en salud, acudir con los animales a los puntos más cercanos y así asegurar que la vacunación permanezca al día.

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Los puntos fijos de vacunación permiten el acceso a este servicio sin costo alguno y funcionan de lunes a domingo, incluyendo días festivos, aunque cada sede cuenta con horarios propios que se recomienda consultar previamente en el directorio oficial de la Secretaría Distrital de Salud. Así, tanto en localidades del norte como Suba, Engativá, Usaquén y Barrios Unidos; en el sur, como Usme, Ciudad Bolívar y Tunjuelito; en el centro oriente, incluidas Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Santa Fe, Antonio Nariño, Los Mártires y La Candelaria; así como en el suroccidente, cubriendo Bosa, Kennedy, Fontibón y Puente Aranda, los ciudadanos pueden acercarse a los centros de salud, hospitales, alcaldías locales y casas de participación dispuestas para este propósito.

Para avanzar de manera estructurada hacia la meta de eliminar la rabia humana transmitida por perros en 2030, Bogotá ha formulado un plan que durante 2026 prevé vacunar a 27.628 perros y gatos. Cada dosis aplicada significa una barrera frente a la propagación de esta enfermedad y fortalece la salud pública de toda la ciudad. Por ello, es fundamental consultar las ubicaciones y horarios actualizados antes de acudir, lo que se puede hacer mediante el directorio oficial disponible en la página web de la Secretaría Distrital de Salud.

La inmunización de animales de compañía contra la rabia es una responsabilidad compartida que, al cumplirse, contribuye de manera significativa a la convivencia segura entre personas y mascotas en Bogotá. Las autoridades reiteran la invitación a que usted mantenga al día la vacunación de perros y gatos, recordando que la salud pública se construye con pequeñas acciones de prevención y cuidado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde consultar la ubicación y horarios de los puntos de vacunación antirrábica en Bogotá?

La información sobre la ubicación exacta, el barrio y los horarios de cada punto fijo de vacunación antirrábica en Bogotá se encuentra disponible en el directorio oficial de la Secretaría Distrital de Salud. Es importante revisar este recurso antes de dirigirse a cualquier punto, ya que los horarios pueden variar según la sede y es fundamental acudir dentro de la franja de atención establecida.

¿Por qué es importante vacunar perros y gatos contra la rabia en Bogotá?

Vacunar a perros y gatos contra la rabia en Bogotá es esencial para proteger tanto a los animales de compañía como a la comunidad, ya que previene la transmisión de esta enfermedad que puede ser mortal para seres humanos y animales. Además, esta campaña contribuye a la meta de eliminar la rabia humana transmitida por perros, reforzando la salud pública en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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