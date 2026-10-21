Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá continúa intensificando sus esfuerzos para combatir el delito, una tarea que exige la colaboración constante entre las autoridades y la ciudadanía. Recientemente, la rápida reacción de la Policía de Bogotá, en conjunto con la alerta oportuna emitida por una víctima, permitió la captura de dos personas conocidas como 'rompevidrios'. Según información confirmada por la Policía de Bogotá, estos sujetos intimidaron a un ciudadano en el sector de Chapinero, rompieron el vidrio de su vehículo y sustrajeron un celular de alta gama. Aunque intentaron escapar, creyendo que habían logrado su propósito, la intervención inmediata de las autoridades frustró sus planes.

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El caso tomó un giro decisivo gracias a la tecnología. En el momento en que los delincuentes huyeron, la Policía fue notificada por la central y, valiéndose de la señal de GPS del teléfono robado, inició una persecución que culminó en la carrera 30, en el barrio La Asunción, en Puente Aranda. De acuerdo con lo reportado por la Policía de Bogotá, en el procedimiento de inspección se halló en posesión de los capturados una pistola traumática con municiones y se recuperó el celular hurtado. La pistola traumática es un arma diseñada para defensa personal que, aunque no está destinada específicamente a disparar proyectiles letales, puede causar lesiones y es regulada bajo la ley colombiana.

Los dos hombres deben responder ahora ante la justicia por los presuntos delitos de daño en bien ajeno, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, así como hurto. Además, los registros policiales señalan que ambos ya contaban con antecedentes por hurto agravado y receptación. La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia destacó el uso del GPS y el trabajo articulado con la ciudadanía como factores clave para la resolución del caso, e invitó a la comunidad a utilizar la Línea de Emergencias 123 para reportar cualquier hecho delictivo.

Esta acción forma parte de un esfuerzo más amplio que, según la Policía de Bogotá, ha llevado a la captura de 895 personas en flagrancia solo en la localidad de Puente Aranda. Como resultado, se ha registrado un incremento del 30% en la incautación de armas de fuego y una disminución del 16% en casos de hurto a personas en ese sector. Estos datos refuerzan la importancia de la denuncia y del trabajo coordinado entre la ciudadanía y las autoridades para seguir mejorando la seguridad en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo logró la Policía de Bogotá capturar a los rompevidrios gracias al GPS del celular robado?

La captura de los 'rompevidrios' fue posible cuando la Policía de Bogotá, alertada por la víctima y la central, utilizó la señal de GPS del teléfono sustraído para rastrear la ubicación de los delincuentes. Esta herramienta tecnológica permitió iniciar una persecución precisa que terminó con la detención de los sospechosos en el barrio La Asunción y la recuperación del celular robado.

¿Por qué es importante denunciar los delitos a la Línea de Emergencias 123 en Bogotá?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la denuncia ciudadana a través de la Línea de Emergencias 123 juega un papel fundamental en la lucha contra el crimen. Este canal permite una reacción oportuna de las autoridades, facilita las operaciones para capturar a los delincuentes y contribuye al fortalecimiento de la seguridad en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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