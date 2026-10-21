Por: Portal Bogotá

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El pronóstico del clima para Bogotá este jueves 22 de octubre de 2026 prevé condiciones que pueden influir directamente en las actividades diarias de sus habitantes. Según la información del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), durante la madrugada, se espera un cielo parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco. La temperatura mínima calculada para esas horas será de 11 °C, un dato relevante para quienes planeen salir temprano. Conforme avance la mañana, el cielo permanecerá parcialmente a mayormente nublado y, aunque prevalecerá el tiempo seco, existe la posibilidad de lloviznas aisladas, algo que los ciudadanos deben tener en cuenta al programar sus desplazamientos y actividades al aire libre. Además, para obtener información en tiempo real sobre lluvias, temperaturas y condiciones del clima, se recomienda consultar el Sistema Alerta Bogotá (SAB), el cual ofrece herramientas interactivas para monitorear la situación meteorológica.

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Para consultar el pronóstico de lluvias en Bogotá, se puede seguir un procedimiento sencillo: ingresar al portal mapas.bogota.gov.co, seleccionar el ícono de mapa, y en la sección ‘Tipos de mapa’, buscar la opción 'Otros mapas' para escoger el de ‘Lluvias’. Es posible escribir una dirección específica y visualizar en el mapa si está lloviendo en esa ubicación, una alternativa tecnológica destacada por el IDIGER para informarse antes de salir de casa.

En cuanto al contexto climático de la ciudad, el IDIGER ha aclarado que el fenómeno de El Niño 2026 está presente y, aunque usualmente se relaciona con disminución de lluvias y aumento de temperaturas, no elimina por completo la temporada de precipitaciones en la capital. De hecho, durante octubre y parte de noviembre, pueden producirse eventos como lluvias, fuertes vientos o granizadas, pues, según el IDIGER, el fenómeno solo reduce el volumen promedio de precipitación, pero no lo suprime de manera total.

El fenómeno de El Niño 2026 es descrito por el IDIGER como una variabilidad climática natural que implica el calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico tropical. Este evento tiene efectos directos sobre la región Andina y Caribe de Colombia, generando menor cantidad de lluvia y temperaturas más elevadas en ciudades como Bogotá.

Recuerde: consultar frecuentemente el estado del clima mediante el Sistema Alerta Bogotá (SAB) y las plataformas oficiales recomendadas por las entidades locales puede ayudarle a tomar decisiones informadas sobre su movilidad y seguridad personal frente a cambios inesperados en el tiempo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta el fenómeno de El Niño 2026 el clima y las lluvias en Bogotá?

De acuerdo con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, el fenómeno de El Niño 2026 provoca una disminución en las lluvias y un aumento en las temperaturas en Bogotá. Sin embargo, el organismo aclara que la temporada de lluvias no desaparece por completo, por lo que se pueden presentar episodios de lloviznas, fuertes vientos y granizadas especialmente durante octubre y parte de noviembre.

¿Qué es el Sistema Alerta Bogotá (SAB) y cómo se utiliza para consultar el pronóstico del clima?

El Sistema Alerta Bogotá es una herramienta tecnológica que proporciona información meteorológica en tiempo real para los habitantes de la capital. Según el IDIGER, permite consultar la probabilidad de lluvias, temperaturas y el estado general del clima, facilitando la toma de decisiones informadas para planificar sus recorridos y actividades cotidianas en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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