Por: Portal Bogotá

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Freddy Rodolfo Afanador, habitante de Bogotá, ha encontrado una oportunidad para reinventar su vida a través de iniciativas impulsadas por el programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. Según la información publicada en el portal oficial de la alcaldía, Freddy logró sortear una de las etapas más desafiantes de su trayectoria personal gracias al acompañamiento ofrecido por esta estrategia social. Hoy en día, transforma materiales reciclados en objetos funcionales, como alcancías y portarretratos, y mientras lo hace, mantiene viva la ilusión de regresar a la universidad para estudiar psicología.

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Actualmente, Freddy desarrolla estas actividades en el Centro de Cuidado Transitorio Los Caminantes, donde dedica su jornada a crear manualidades para obtener ingresos. Según relató él mismo citado por el portal de la Alcaldía de Bogotá, permanece en el centro durante el día y cede su cupo en la noche a personas mayores que requieren cuidados adicionales. Su gusto por las manualidades surgió tras consultar ideas en internet y fue fortalecido con la ayuda de materiales proporcionados por una carpintería, además de la orientación de un profesional en el manejo de MDF. Desde entonces, Freddy se ha apoyado en tutoriales y en la experimentación constante para perfeccionar sus creaciones.

El propósito de Freddy no termina en el taller. Está adelantando gestiones para retomar la carrera de psicología en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), según confirmó Yeiny Victoria Martínez, coordinadora del centro, quien resalta que el respaldo a las iniciativas académicas y productivas de sus beneficiarios es clave para reforzar sus capacidades y construirles nuevas alternativas. Martínez añade que las creaciones de Freddy podrían exhibirse en una feria dirigida a visibilizar los talentos de personas mayores, una muestra de la importancia de las manualidades como oportunidad de desarrollo y demostración de capacidades.

Antes de adentrarse en el mundo de la artesanía, Freddy trabajó durante años en el sector automotor, donde pasó de asesor a director comercial de concesionarios y cursó cuatro semestres de agrología. Su historia familiar ha sido compleja: tuvo cuatro hijos, con quienes perdió el contacto, aunque sabe que viven en Bogotá. Sus reflexiones lo han llevado a buscar en la psicología respuestas y herramientas, no solo para obtener un título, sino para comprender y superar episodios de su pasado.

Las dificultades comenzaron tras mudarse a Bogotá desde Huila por razones médicas. Al quedarse sin empleo y enfrentar problemas económicos y familiares, terminó viviendo en la calle. Fue entonces cuando accedió a los programas de la Secretaría Distrital de Integración Social, que le brindaron apoyo. Entre sus logros personales, subraya llevar casi veinte años sin consumir alcohol ni sustancias psicoactivas. Ahora, a sus casi 62 años, persiste en consolidar su independencia económica y profesional, construyendo un futuro mejor a partir de la experiencia vivida y un renovado compromiso con sus metas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ayuda el programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ a personas como Freddy Rodolfo?

De acuerdo con la información publicada en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá, el programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ ofrece acompañamiento y diversas oportunidades para que los ciudadanos superen momentos difíciles, accedan a espacios de cuidado y participen en actividades que impulsan el desarrollo personal y profesional, como el caso de Freddy, quien recibió apoyo durante una etapa compleja de su vida.

¿Qué es el Centro de Cuidado Transitorio Los Caminantes y qué actividades realiza allí Freddy?

El Centro de Cuidado Transitorio Los Caminantes es un espacio donde se brinda atención y acompañamiento a personas que requieren apoyo temporal para superar situaciones de vulnerabilidad. Allí, Freddy dedica su tiempo a la elaboración de manualidades con materiales reciclados, una actividad que le permite explorar nuevas habilidades y generar ingresos, mientras avanza en sus planes de formación profesional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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