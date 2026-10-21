Por: Portal Bogotá

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En la localidad de Los Mártires, la participación ciudadana se ha consolidado como un pilar fundamental para fortalecer la gestión pública y abrir nuevas oportunidades en los campos del arte, la cultura y el deporte. Esta visión participativa se evidenció en el Tercer Diálogo Ciudadano de Rendición de Cuentas 2025 de Los Mártires, un encuentro donde la administración local expuso los avances más significativos en estos sectores y habilitó un espacio interactivo para que la ciudadanía pudiera expresar sus inquietudes y aportar propuestas, según información publicada en el portal oficial 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa'.

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El evento contó con la presencia de habitantes de la localidad, organizaciones de carácter cultural y deportivo, representantes de entidades e instancias de participación local. A través de diferentes sesiones, se socializaron los proyectos implementados durante el año, con énfasis en aquellos dirigidos a fortalecer y ampliar las oportunidades culturales, artísticas, recreativas y deportivas para todos los grupos poblacionales que residen en el sector.

En materia cultural, la exposición estuvo a cargo de María Fernanda Corrales, referente de Cultura, quien presentó las principales líneas del proyecto Mártires avanza como territorio cultural y de Mártires confía en su ecosistema creativo. Durante su intervención, se destacaron acciones relacionadas con la organización de eventos, la formación en artes, el fortalecimiento de organizaciones sociales y la entrega de estímulos para el desarrollo de iniciativas artísticas y creativas. Estas estrategias buscan impulsar el talento local y facilitar el acceso de colectivos y artistas a espacios y apoyos institucionales.

En el ámbito deportivo, la intervención fue liderada por Sergio Bernal, profesional responsable del área. Expuso los componentes del proyecto Mártires avanza por el deporte, entre los que se incluyen actividades recreodeportivas comunitarias, procesos de capacitación, dotación de materiales y el respaldo a colectivos deportivos. Además, se subrayó el enfoque diferencial de las experiencias de participación, orientadas a garantizar inclusión y equidad.

Un aspecto central de la jornada fue el espacio dedicado a la interlocución directa con la comunidad. En este segmento, los asistentes tuvieron la oportunidad de plantear preguntas y sugerencias de forma ordenada, gracias a la guía del equipo facilitador. Esta dinámica simboliza el compromiso institucional con la transparencia y la construcción de confianza, así como el propósito de promover una gestión pública más cercana y participativa, respaldada por el alcalde local John Jader Suárez Delgado y alineada con las directrices del alcalde mayor Carlos Fernando Galán.

La jornada concluyó haciendo énfasis en la relevancia de sostener el diálogo abierto con la población y continuar trabajando por el fortalecimiento de la cultura, la creatividad y el deporte en Los Mártires.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales proyectos culturales y deportivos en Los Mártires?

Los proyectos destacados en la localidad de Los Mártires son Mártires avanza como territorio cultural, Mártires confía en su ecosistema creativo y Mártires avanza por el deporte. Estas iniciativas se enfocan en el fomento de eventos culturales, formación artística, fortalecimiento organizativo y estímulos para el sector creativo; así como en actividades deportivas, dotaciones, procesos formativos y experiencias inclusivas para la comunidad, según lo presentado durante el Tercer Diálogo Ciudadano de Rendición de Cuentas 2025.

¿Por qué es importante la participación ciudadana en la gestión pública local?

La participación ciudadana resulta vital en la gestión pública local, ya que permite que los habitantes accedan a información sobre las acciones institucionales, planteen sus inquietudes y contribuyan con propuestas para el mejoramiento colectivo. Este ejercicio fomenta la transparencia, fortalece la confianza entre comunidad y administración y ayuda a construir políticas más cercanas a las necesidades reales del territorio, como se evidenció en el encuentro de rendición de cuentas de Los Mártires.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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