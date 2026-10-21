Por: El Espectador

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La ciudad más grande del país realizó otro ejercicio masivo para mejorar su preparación ante emergencias: el Simulacro Bogotá 2026, que tuvo lugar el miércoles 21 de octubre. Según el primer reporte entregado por el alcalde Carlos Fernando Galán, participaron más de 1,56 millones de personas, aunque la cifra es preliminar y debe ser consolidada con los datos oficiales de colegios, empresas, conjuntos residenciales y demás sectores. El ejercicio, coordinado por la Alcaldía y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), refleja la apuesta de Bogotá por ampliar la cultura de gestión del riesgo entre sus habitantes. Este simulacro partió de la base de que la capital enfrenta amenazas múltiples, por lo que no se limita a preparar a la ciudadanía para temblores, sino que incluye la revisión de capacidades ante inundaciones, deslizamientos, movimientos en masa, vendavales e incendios forestales.

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Antes del evento, el IDIGER había reportado un récord de registros previos: más de 4 millones de personas inscritas para participar, cifra que supera en cerca de 25,5 % los inscritos del año anterior, cuando fueron 3.253.470. A pesar de esto, los registros iniciales no son el dato definitivo, ya que solo tras la verificación con los reportes institucionales se establecerá la cantidad real de participantes. En todo caso, durante la jornada fue evidente que colegios, centros empresariales y oficinas concentraron la mayor parte de la participación. Allí, se evaluaron rutas de evacuación, puntos de encuentro y protocolos internos, con el objetivo de identificar posibles fallas y puntos por mejorar en futuros planes de emergencia.

El alcalde Galán recalcó la importancia de estos ejercicios al señalar que ayudan a afianzar la cultura de la prevención en la ciudad, además de fortalecer la capacidad de respuesta de personas de todas las edades, desde los jardines infantiles hasta los adultos mayores. La jornada también coincidió con el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias, que incluyó actividades paralelas en todo el país, incluso una simulación dirigida a autoridades territoriales. El Distrito anuncia un balance consolidado en los próximos días, donde se precisará cuántos ciudadanos realmente participaron y qué observaciones fueron recogidas para corregir y fortalecer los procedimientos ante eventuales emergencias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas personas participaron en el Simulacro Bogotá 2026 según el primer balance?

De acuerdo con el primer balance entregado por el alcalde Carlos Fernando Galán, el Simulacro Bogotá 2026 contó con la participación de más de 1,56 millones de personas, aunque esta cifra todavía es preliminar y puede variar en función de la consolidación de datos provenientes de colegios, empresas y otras entidades. El IDIGER había registrado más de 4 millones de inscritos, pero estos registros aún deben ser confirmados.

¿Qué es el IDIGER y cuál fue su rol en el Simulacro Bogotá 2026?

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) es la entidad encargada de organizar y coordinar las acciones de gestión del riesgo y de preparación ante emergencias en Bogotá. En el Simulacro Bogotá 2026, el IDIGER programó y supervisó la actividad para garantizar que las rutas de evacuación y los protocolos fueran debidamente probados en diversos escenarios de riesgo, asegurando así la preparación de la ciudadanía ante distintas amenazas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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