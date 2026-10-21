Las medidas de seguridad en Bogotá tuvieron un capítulo especial con la presentación de un nuevo sistema en Transmilenio, pero a toda ley le nace, desafortunadamente, una modalidad de trampa.

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Lo inesperado para este caso es que se registró ante las cámaras de televisión nacional en la emisión matutina de Noticias Caracol del pasado lunes 20 de octubre de 2026, ante la sorpresa del propio reportero.

De hecho, lo llamativo es que la situación se presentó en vivo en una de las estaciones de Transmilenio en Bogotá, donde se presentó con bombos y platillos un mecanismo de seguridad.

La necesidad surgió por la cantidad de personas que vulneran las puertas y diferentes entradas del sistema masivo de transporte en la capital colombiana, por lo que se aplicó el mecanismo.

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Así fue como se mostró la nueva tecnología contra colados en Transmilenio que se va a utilizar en al menos 49 estaciones a lo largo de la ciudad, aunque no se tuvo una situación en cuenta.

Un hombre no identificado encontró la manera para aprovechar una vulnerabilidad de la herramienta y, ante las cámaras de Noticias Caracol, entrar a uno de los buses sin pagar su pasaje.

1/3. La alcaldía de @CarlosFGalan demostró en vivo su incapacidad y lo desacertado de su política para evitar la evasión en Transmilenio. En el reporte de @NoticiasCaracol se puede ver cómo una persona se cuela mientras la Administración anunciaba con bombos y platillos las nuevas puertas inteligentes de las estaciones que supuestamente deberían evitar este fenómeno. A propósito, lo volvemos a repetir: invertir en estrategias antievasión como estas NO sirve, es malgastar el presupuesto público. La única estrategia antievasión efectiva es disminuir el costo del pasaje. Esto no es simplemente una opinión nuestra, sino es lo que la evidencia demuestra y debería ser la pauta de orientación para la Alcaldía que se ufana de ser la más técnica del mundo. Recordemos rápidamente las cifras. — Heidy Sánchez Barreto 💛💚 (@heidy_up) October 21, 2026

El sistema de transporte masivo TransMilenio implementa una nueva generación de puertas tecnológicas anticolados para contrarrestar el ingreso irregular de pasajeros y fortalecer la seguridad en Bogotá.

Las estaciones estratégicas cuentan con dispositivos automáticos dotados de sensores inteligentes que abren y cierran los accesos de forma sincronizada únicamente al arribar los buses articulados.

El mecanismo de alta resistencia física sustituye a las barreras tradicionales, incorporando un sistema electromecánico diseñado para soportar empujes constantes y bloquear maniobras de fuerza.

Adicionalmente, las estructuras metálicas integran paneles de vidrio templado de gran espesor que impiden el paso no autorizado desde la vía troncal hacia las plataformas de abordaje.

El despliegue tecnológico abarca el monitoreo remoto mediante cámaras conectadas a un centro de control operativo que detecta fallas mecánicas e intentos de manipulación malintencionada.

Esta infraestructura busca mitigar la evasión del pago del pasaje, reduciendo las millonarias pérdidas financieras del sistema y previniendo accidentes mortales en la calzada.

La Alcaldía Mayor de Bogotá y la gerencia de TransMilenio priorizaron la instalación de estos dispositivos en los puntos de mayor afluencia de usuarios en la ciudad.

Entre las zonas intervenidas destacan paraderos clave de la Troncal Caracas, la Avenida Caracas Sur, la Carrera Décima, la Calle 13 y la Avenida de las Américas.

Las autoridades distritales complementan la barrera física con presencia permanente de la Policía Metropolitana de Bogotá y brigadas de vigilantes privados en los vagones.

Sanciones pedagógicas y comparendos económicos contemplados en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana aplican directamente a quienes intenten vulnerar los portones.

Los equipos interdisciplinarios de mantenimiento supervisan de manera continua el funcionamiento de los motores para garantizar la fluidez en el abordaje durante horas pico.

Las evaluaciones operativas muestran una disminución en la siniestralidad vial de peatones que anteriormente cruzaban los carriles exclusivos de manera intempestiva.

La administración distrital proyecta ampliar la cobertura de este mobiliario urbano hacia más puntos neurálgicos de la red de transporte masivo de la capital.

¿Dónde hay más colados en Transmilenio?

El fenómeno de la evasión del pago del pasaje en Transmilenio concentra sus niveles más críticos en corredores viales específicos y puntos de alta congestión peatonal en Bogotá.

Los estudios técnicos de la empresa gestora identifican a la Troncal Caracas, la Carrera Décima y la Avenida de las Américas como los ejes con mayor tasa de colados.

En estas arterias viales, el flujo masivo de usuarios y la alta densidad comercial facilitan el ingreso irregular a través de las puertas de abordaje de las estaciones.

A nivel de infraestructura, puntos estratégicos como el Portal Américas, la estación Calle 72, la estación Flores y el Portal Tunal registran volúmenes elevados de infractores diarios.

Las mediciones del sistema señalan que la evasión troncal alcanza cifras considerables durante las horas pico de la mañana y la tarde en las estaciones del centro.

Asimismo, las evaluaciones de la entidad revelan un incremento notorio en las maniobras no autorizadas durante los días domingos y festivos en toda la red.

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