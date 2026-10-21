En medio de episodios de inseguridad en Bogotá, un nuevo operativo sirvió como golpe sobre la mesa por parte de las autoridades para encontrarse con hallazgos impactantes.

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La carrera Séptima, desde la Plaza de Bolívar hasta inmediaciones del parque La Independencia (en la calle 26), fue escenario de una nueva intervención conjunta de las autoridades para recuperar el espacio público, fortalecer la seguridad y mejorar las condiciones de convivencia de quienes transitan por este corredor del centro de Bogotá.

La jornada, liderada por la Secretaría de Seguridad, contó con el acompañamiento de la Secretaría de Movilidad, la Policía Nacional, militares de la Guardia Presidencial, las alcaldías locales de Santa Fe y La Candelaria, así como 100 Gestores del Orden y de Convivencia, quienes desplegaron acciones de control, registro y sensibilización en diferentes puntos del sector.

Uno de los focos estuvo puesto en la prevención de hechos que puedan afectar la seguridad. Durante los controles fueron registradas decenas de personas y en puestos de venta ambulante se incautaron cuchillos, navajas, taser, gas pimienta y tambos que eran comercializados indebidamente en el lugar. Por esto, las autoridades impusieron comparendos de convivencia a quienes vendían estos elementos que pueden poner en riesgo la seguridad ciudadana.

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De manera paralela, en la intervención los Gestores del Orden desarrollaron acciones orientadas a recuperar espacios que estaban siendo utilizados de manera inadecuada por vendedores informales, con el propósito de restablecer la caminabilidad del corredor, además de generar mejores condiciones de convivencia para residentes, comerciantes y visitantes.

A estas acciones se sumaron los controles de tránsito. Las autoridades realizaron el despeje de zonas ocupadas irregularmente, lo que dejó 22 comparendos y 9 motocicletas inmovilizadas.

Estas acciones se enmarcan en el nuevo despliegue que los Gestores del Orden están adelantando en la carrera Séptima y el centro de Bogotá.

Desde que tomaron posesión de su cargo, los nuevos Gestores del Orden han recibido capacitación en mediación de conflictos, el respeto de las normas, la atención de incidentes, la recuperación de espacios públicos, la articulación con entidades distritales y de Fuerza Pública, además de orientación en la implementación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y otra serie de tareas específicas relacionadas con su cargo.

Los gestores se han venido desplegando sobre la carrera Séptima desde la calle 22 hasta la Plaza de Bolívar, como también sobre la calle 19, para poner en práctica, no solo, la formación recibida, sino también para hacer cumplir el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en cuanto al buen uso del espacio público y el no consumo de bebidas embriagantes y estupefacientes, entre otros comportamientos contrarios a la convivencia.

Su trabajo también está enfocado en la prevención. Ejecutan actividades pedagógicas sobre convivencia, prevención de violencias, cuidado del medio ambiente, movilidad segura y resolución pacífica de conflictos.

Este tipo de acciones y despliegues se harán de manera permanente en este polígono del centro de la capital del país, remarcó la Secretaría de Seguridad.

¿Qué lugares hay en la carrera Séptima, desde la Plaza de Bolívar hasta la calle 26?

El trayecto peatonal y vehicular de la carrera Séptima comprende recintos patrimoniales, joyas arquitectónicas y puntos neurálgicos de la memoria cultural de la capital colombiana.

El recorrido inicia en la Plaza de Bolívar, rodeada por el Capitolio Nacional, la Catedral Primada de Colombia, el Palacio Liévano y el Palacio de Justicia.

En la esquina oriental reposa el Museo de la Independencia Casa del Florero, inmueble colonial emblemático ligado a los hechos históricos del 20 de julio.

Avanzando hacia el norte, los transeúntes encuentran el Museo del Oro, recinto del Banco de la República que alberga la colección precolombina de orfebrería más grande.

Frente al Parque Santander se erige la Iglesia de San Francisco, templo religioso que constituye la estructura colonial más antigua conservada en la urbe bogotana.

Continuando por el corredor aparece la Iglesia de la Tercera y la Iglesia de Veracruz, declaradas bienes de interés cultural por su arquitectura barroca representativa.

Más adelante, sobre el cruce con la avenida Jiménez, resalta el icónico Edificio El Tiempo junto a la plazoleta del Rosario y diversos pasajes comerciales tradicionales.

A la altura de la calle 19 sobresalen construcciones emblemáticas como el Edificio Nemqueteba, el Palacio de la Merced y la tradicional parroquia de Las Nieves.

Finalmente, al acercarse a la avenida calle 26, el paisaje urbano exhibe la imponente Torre Colpatria, el Parque de la Independencia y el Museo de Arte Moderno.

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