Por: Portal Bogotá

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En el marco del programa “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, las autoridades intensificaron sus acciones en la carrera Séptima, desde la Plaza de Bolívar hasta los alrededores del parque La Independencia, para reforzar la seguridad ciudadana y promover una mejor convivencia en uno de los principales corredores del centro de la capital. De acuerdo con información oficial, este operativo contó con la articulación de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de Movilidad, la Policía de Bogotá, miembros de la Guardia Presidencial y los representantes de las alcaldías locales de Santa Fe y La Candelaria. Además, participaron 100 Gestores del Orden y de Convivencia, quienes realizaron actividades diferenciadas para controlar y regular la actividad en el sector y recuperar el espacio público.

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Durante la jornada, uno de los objetivos principales fue prevenir hechos que puedan alterar la seguridad. Por ello, las autoridades instalaron puntos de control y realizaron registros a decenas de personas. En particular, en varios puestos de venta ambulante fueron incautados objetos como cuchillos, navajas, dispositivos taser, gas pimienta y tambos que estaban siendo vendidos en contravención de la normativa vigente. Frente a esto, se impusieron comparendos de convivencia a quienes comercializaban estos artículos, reconocidos como posibles factores de riesgo para la seguridad colectiva.

En paralelo, los Gestores del Orden trabajaron en la recuperación de espacios usados indebidamente por vendedores informales, con la intención de garantizar la movilidad peatonal y mejorar el ambiente para residentes, comerciantes y visitantes. Parte del despliegue incluyó controles de tránsito, en los que se despejaron zonas ocupadas de manera irregular, resultando en la imposición de 22 comparendos y la inmovilización de 9 motocicletas, según lo informado por las autoridades.

Este modelo de intervención hace parte del nuevo plan de acción que los Gestores del Orden están desarrollando específicamente en la carrera Séptima y el centro de la ciudad. Según la información oficial, estos funcionarios han sido capacitados en mediación, atención de incidentes, normatividad vigente como el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y coordinación interinstitucional con entidades distritales y Fuerza Pública. Realizan actividades pedagógicas sobre convivencia y prevención de violencias, así como sesiones orientadas al cuidado del medio ambiente y la movilidad segura. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, esta labor se mantendrá de manera permanente en el corredor central para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué funciones cumplen los Gestores del Orden en la carrera Séptima de Bogotá?

Los Gestores del Orden cumplen un papel fundamental en el control del espacio público y la promoción de la convivencia en la carrera Séptima. Según la información proporcionada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, sus funciones incluyen la mediación de conflictos, la prevención de comportamientos contrarios a la convivencia y la recuperación de espacios públicos utilizados de manera indebida, como por vendedores informales. Además, realizan actividades pedagógicas sobre normativa, prevención de violencias y promoción de la movilidad segura.

¿Por qué las autoridades incautan objetos como cuchillos y gas pimienta en los operativos de la Séptima?

La incautación de cuchillos, navajas, tasers, gas pimienta y tambos durante los controles en la carrera Séptima responde a la intención de prevenir hechos que puedan afectar la seguridad ciudadana. Según las autoridades de Bogotá, estos objetos son considerados elementos que, al ser comercializados indebidamente en el espacio público, pueden representar un riesgo para la convivencia y el bienestar de quienes transitan por el sector.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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