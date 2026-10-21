Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la literatura y las bibliotecas públicas ocupan un lugar central en la agenda cultural de la ciudad. Según información oficial difundida por la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, conocida como BibloRed, la conmemoración del Día Internacional de las Bibliotecas se lleva a cabo del 21 al 24 de octubre de 2026 con una diversidad de actividades culturales en distintos puntos de la capital. Esta celebración busca resaltar la importancia de las bibliotecas públicas, honrando el trabajo de los equipos bibliotecarios y su contribución diaria para ofrecer estos espacios a toda la comunidad.

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De acuerdo con BibloRed, una de las premisas centrales es fomentar el acceso libre a la lectura, la escritura y el conocimiento. Las bibliotecas, más allá de ser depósitos de libros, se consolidan como escenarios para encuentros, construcción comunitaria y desarrollo de expresiones culturales. En ese sentido, la programación de las jornadas abarca desde mediaciones literarias hasta presentaciones artísticas y talleres para públicos variados, fortaleciendo el rol de la biblioteca como espacio vivo en la ciudad.

El 21 de octubre, por ejemplo, la Biblioteca Pública Arborizadora Alta proyecta el capítulo “Bibliotravesía” del programa Al tablero con TV Profe, con participación de Andrea Victorino, directora de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y de BibloRed. Este evento incluye además una mediación para dialogar sobre las temáticas abordadas. El 23 de octubre, la Biblioteca Pública FUGA propone un recorrido por las bibliotecas de La Candelaria, permitiendo a las y los asistentes explorar la transformación de estos lugares en el centro histórico. El mismo día, la Biblioteca Pública Usaquén Servitá ofrece un café literario para reflexionar sobre la memoria y la comunidad desde la lectura poética.

El sábado 24 de octubre se destacan múltiples experiencias: en la Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo, niñas y niños pueden participar en “Versos para chuparse los dedos”, fusionando creación poética, lectura y juegos de palabras relacionados con los alimentos. Por la tarde, la Biblioteca Pública Virgilio Barco, en vínculo con el Festival Reverso Bogotá, invita a familias al club de filosofía infantil “El recetario de lo invisible”, que explora el nexo entre poesía, emociones y gestos cotidianos. Más allá de la literatura, la Biblioteca Pública Manuel Zapata Olivella, El Tintal recibe al Festival Universitario de Danza Contemporánea y a la Orquesta Filarmónica de Bogotá en presentaciones matutinas y vespertinas. Finalmente, en la Biblioteca Pública Gabriel García Márquez, El Tunal, se ofrecen actividades para la infancia y un club de arte que relaciona los libros con la creación artística.

Así, BibloRed celebra no solo el Día Internacional de las Bibliotecas, sino también 25 años de trabajo junto a comunidades, lectores, artistas y mediadores, manteniendo viva la cultura escrita en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las actividades destacadas en la celebración del Día Internacional de las Bibliotecas en Bogotá 2026?

Durante los días de celebración, las bibliotecas públicas de distintas localidades organizan actividades que incluyen proyecciones, recorridos históricos, cafés literarios, talleres infantiles, presentaciones de danza contemporánea y conciertos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Las actividades resaltan la importancia de la lectura, el arte y la conexión comunitaria en espacios como la Biblioteca Pública Arborizadora Alta, FUGA, Usaquén Servitá, Julio Mario Santo Domingo, Virgilio Barco, Manuel Zapata Olivella y Gabriel García Márquez.

¿Qué significa la sigla BibloRed y cuál es su papel en la cultura de Bogotá?

BibloRed corresponde a la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá. Su función, de acuerdo con la información oficial, es promover el acceso libre a la lectura, la escritura, la oralidad y el conocimiento, consolidando sus bibliotecas como espacios de encuentro, aprendizaje y creatividad para todas las comunidades de la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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