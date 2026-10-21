Por: El Espectador

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Este miércoles 21 de octubre, Bogotá será escenario de una nueva edición del Simulacro Distrital de Preparación para la Respuesta a Emergencias. La jornada, que iniciará a las 10:00 de la mañana, está liderada por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) y busca involucrar a todas las localidades de la ciudad. Según cifras entregadas por el Distrito, hasta el martes anterior al evento ya se habían registrado 4.082.680 participaciones, un número superior a los 3.253.470 registros de 2025, lo que implica un aumento cercano al 25,5 %. No obstante, las cifras finales solo se conocerán después del ejercicio, cuando se compilen todos los reportes oficiales.

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En esta oportunidad, el simulacro se diferencia de otros años por incorporar un escenario más complejo: la ciudad simulará no solo un sismo de gran magnitud, sino también altas temperaturas, incendios forestales en los Cerros Orientales y problemas de calidad del aire, de acuerdo con la convocatoria de IDIGER. El objetivo es que los ciudadanos, instituciones educativas, empresas, conjuntos residenciales y organizaciones pongan a prueba su capacidad de reacción frente a emergencias simultáneas que puedan comprometer servicios públicos o dificultar la movilidad urbana.

El proceso de inscripción y participación requiere que las personas o entidades interesadas se registren en la plataforma habilitada por IDIGER, denominada Simulacro Bogotá 2026. El procedimiento tiene cuatro fases: registrar la información pertinente, revisar el plan de emergencias y asignar tareas, realizar el ejercicio en la hora señalada y finalmente diligenciar la evaluación para obtener la constancia de participación. Cabe destacar que la participación no es obligatoria, pero el Distrito sugiere aprovechar la jornada para identificar posibles falencias en los protocolos de emergencia. Para las empresas, la certificación otorgada por IDIGER puede servir como soporte documental en sus sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

Durante el simulacro, se pide a los participantes identificar rutas de evacuación, destinos seguros y responsables para apoyar a quienes necesiten asistencia adicional, como menores de edad o personas con alguna discapacidad. También se recomienda incluir a los animales de compañía dentro del plan familiar, asegurando agua, alimentos y elementos de transporte adecuados. Finalizado el ejercicio, es fundamental analizar las dificultades presentadas y la efectividad de las medidas tomadas.

De acuerdo con IDIGER, se recomienda que los hogares cuenten con un kit de emergencias con provisiones para al menos 72 horas, incluyendo agua, alimentos no perecederos, botiquín, medicamentos, radio, linterna, ropa de abrigo y documentos importantes. Los informes finales y las conclusiones de la jornada serán publicados por el Distrito tras la consolidación de resultados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse en el Simulacro Distrital de Emergencias en Bogotá?

Para participar en el Simulacro Distrital de Emergencias, ciudadanos y organizaciones deben registrarse en la plataforma oficial de IDIGER llamada Simulacro Bogotá 2026. El registro se realiza en línea y permite reportar posteriormente los resultados del ejercicio, siguiendo los pasos establecidos por el Distrito.

¿Qué debe contener el kit de emergencias recomendado por el IDIGER?

De acuerdo con el IDIGER, el kit de emergencias debe incluir agua potable, alimentos no perecederos, botiquín, medicamentos personales, linterna, radio de baterías, elementos de higiene, ropa de abrigo, copias de documentos importantes y dinero en efectivo. Para familias con animales domésticos, se recomienda sumar agua, comida, identificación y medicinas para las mascotas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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