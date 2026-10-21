Por: Portal Bogotá

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Del 12 al 18 de octubre de 2026, la labor conjunta de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y Aguas de Bogotá permitió retirar 7.154 toneladas de escombros y residuos voluminosos en distintos puntos de la capital. Así lo informó la propia Alcaldía de Bogotá, destacando que los operativos se desplegaron en calles, andenes, zonas verdes y corredores viales, contribuyendo de forma directa a la recuperación del espacio público y a la mejora del entorno urbano para todos sus habitantes.

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Estos trabajos forman parte de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, que busca mantener las calles limpias y ordenadas. A lo largo de la semana mencionada, los equipos especializados se enfocaron en intervenir lugares estratégicos donde suele acumularse este tipo de residuos. Tal como informaron las entidades involucradas, el resultado fue la recolección de miles de toneladas de objetos voluminosos, entre los que se incluyen escombros, colchones, muebles y puertas, elementos que dificultan la movilidad y disminuyen la calidad del espacio público.

Según la UAESP y Aguas de Bogotá, estas acciones institucionales son fundamentales para crear una ciudad más limpia, pero requieren del compromiso activo de la ciudadanía. Las autoridades insisten en que los vecinos no deben abandonar ni escombros ni objetos voluminosos en la vía pública. En cambio, aconsejan aprovechar los denominados Ecopuntos, espacios dispuestos por la administración distrital donde los habitantes pueden llevar gratuitamente estos materiales. La programación y ubicación de cada Ecopunto puede consultarse directamente en el portal oficial aseobogota.gov.co, facilitando de este modo que los residentes gestionen adecuadamente sus residuos más grandes y contribuyan con el orden de la ciudad.

El llamado de las entidades va más allá de un operativo puntual: insisten en que la tarea de mantener limpia la ciudad es una responsabilidad compartida, en la que la articulación entre instituciones y comunidad resulta esencial. Así, Bogotá continúa avanzando hacia la recuperación de sus espacios públicos y refuerza día a día su meta de convertirse en una ciudad más ordenada y habitable para todas y todos, como lo manifestó la Alcaldía a través de sus canales oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puedo disponer de escombros y residuos voluminosos en Bogotá?

Para disponer responsablemente de escombros y residuos voluminosos en Bogotá, usted debe acudir a los Ecopuntos oficiales, donde puede llevar estos materiales sin costo. Consulte la programación y ubicación de los Ecopuntos en la página aseobogota.gov.co, evitando así afectaciones en el espacio público y contribuyendo al cuidado de la ciudad.

¿Cuántas toneladas de residuos fueron retiradas en la jornada de limpieza de octubre de 2026 en Bogotá?

Durante la jornada de limpieza realizada entre el 12 y el 18 de octubre de 2026, las autoridades de Bogotá retiraron un total de 7.154 toneladas de escombros y residuos voluminosos, de acuerdo con lo informado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, la UAESP y Aguas de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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