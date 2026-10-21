Por: Portal Bogotá

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Durante la mañana del miércoles 21 de octubre de 2026, la movilidad en Bogotá se vio impactada debido a un accidente de tránsito ocurrido en la avenida Ciudad de Cali con calle 75 sur, en la localidad de Bosa. De acuerdo con información publicada por la Alcaldía de Bogotá, este siniestro vial involucró vehículos particulares y generó retrasos importantes tanto en la operación de rutas TransMiZonales como en las troncales de TransMilenio, el sistema de transporte masivo de la ciudad.

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El reporte oficial describe que, como consecuencia directa del accidente, las estaciones de TransMilenio Los Laureles y Tibanica-Primavera dejaron de prestar servicio temporalmente en horas tempranas de la jornada. Según el corte de información de las 6:31 a. m., los vehículos siniestrados impedían la circulación normal, por lo que la flota de TransMilenio tuvo que implementar retornos de buses en la estación Los Laureles. El equipo operativo de TransMilenio, denominado ente gestor, se movilizó al sitio del incidente para coordinar maniobras de recuperación y restablecer lo más rápido posible el funcionamiento del sistema.

Posteriormente, de acuerdo con un nuevo informe con corte a las 6:46 a. m., se confirmó la remoción de los vehículos involucrados en el accidente y, con ello, la reactivación progresiva del servicio en las estaciones afectadas. Así, la operación se restableció en el punto crítico y los usuarios pudieron normalizar sus trayectos a través de la avenida Ciudad de Cali, una de las vías clave para el transporte diario en el sur de la ciudad.

Este tipo de incidentes recalca la importancia de mantenerse informado antes de salir, pues alteraciones como la de hoy pueden afectar de manera significativa los recorridos cotidianos de los habitantes de Bogotá. Además, la capacidad de respuesta oportuna por parte de la administración distrital y de TransMilenio resulta fundamental para evitar congestiones mayores y garantizar la seguridad y movilidad de los ciudadanos. Toda la información mencionada en este texto proviene de reportes oficiales divulgados por la Alcaldía de Bogotá y el portal institucional de TransMilenio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afectó el accidente en la avenida Ciudad de Cali a la operación de TransMilenio hoy 21 de octubre de 2026?

El accidente registrado en la avenida Ciudad de Cali con calle 75 sur ocasionó la suspensión temporal del servicio en las estaciones Los Laureles y Tibanica-Primavera de TransMilenio, y obligó a la flota a realizar retornos en la estación Los Laureles, generando retrasos y afectaciones en las rutas TransMiZonales y troncales que circulan por esta vía.

¿Qué acciones tomó TransMilenio tras el accidente de tránsito en Bosa?

TransMilenio gestionó la situación enviando a su equipo operativo para regular la operación, coordinó el retiro de los vehículos involucrados y restableció el servicio en las estaciones afectadas, normalizando la movilidad en ese sector luego del accidente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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