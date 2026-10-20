Por: El Espectador

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El proyecto del multicampus universitario de Suba, que ha sido esperado por la comunidad educativa, sigue presentando significativos retrasos. De acuerdo con lo expuesto durante una mesa técnica liderada por el Ministerio de Educación Nacional, la infraestructura solo ha avanzado en un 27 %, muy por debajo de lo previsto originalmente. Este complejo educativo, cuya entrega estaba pactada para el 3 de agosto, aún enfrenta importantes desafíos para su finalización y puesta en funcionamiento, una situación que preocupa a estudiantes, padres de familia, líderes comunitarios y residentes de la zona.

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Durante la mencionada mesa técnica, el viceministro de Educación Superior, Octavio Ibarra Consuegra, reconoció que el proyecto no logró cumplir su plazo de entrega. Además, enfatizó que falta por definir el modelo institucional, académico y operativo del complejo, un aspecto clave para su funcionamiento. Según información publicada por la Gerencia Presidencial para Bogotá, los retrasos no solo afectan la infraestructura definitiva, sino también la temporal. En el Lote 1, la infraestructura temporal presenta un atraso del 52 %, y en el Lote 2 el retraso alcanza el 73 %, cifras que dejan en evidencia las dificultades sobre el cronograma establecido.

Adicionalmente, la fase definitiva, correspondiente al Lote 3, implica una obra en concreto que requiere una inversión que supera los 243.000 millones de pesos. Sin embargo, esta etapa carece aún de la contratación necesaria, y debe realizarse fuera del cerramiento de la construcción temporal. Para concretar esta fase son indispensables estudios y diseños definitivos, así como permisos, licencias y la contratación efectiva de las obras.

La financiación, aunque respaldada por un documento CONPES, no garantiza la ejecución de las obras al no equivaler a la contratación formal ni a la ejecución material de la infraestructura, como se detalló en la divulgación oficial. En respuesta a las críticas sobre el papel de la Alcaldía de Bogotá, los documentos muestran que el Distrito aportó los predios y recursos para la operación, evidenciando el trabajo conjunto entre Nación y Distrito. Los lotes se entregaron el 20 de marzo de 2026.

Pese a las dificultades, las obras se reanudaron el 13 de octubre tras superar problemas logísticos, aunque todavía no se anuncia una nueva fecha de entrega. Por ahora, los estudiantes continúan sus clases en sedes alternas, a la espera de que avance la construcción y se logren los acuerdos administrativos y académicos necesarios entre las instituciones de educación superior participantes. La próxima mesa técnica, en la que se evaluará el avance y se definirán compromisos, está programada para el 4 de noviembre.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el avance actual del multicampus universitario de Suba?

El multicampus universitario de Suba presenta un avance del 27 % en su infraestructura. Las obras han registrado demoras significativas en las fases temporales, con atrasos del 52 % en el Lote 1 y del 73 % en el Lote 2, de acuerdo con la Gerencia Presidencial para Bogotá. Aunque los trabajos de construcción se reanudaron el 13 de octubre, no se ha definido una nueva fecha de entrega.

¿Por qué las instituciones de educación superior no han formalizado acuerdos para operar en el multicampus de Suba?

Las instituciones de educación superior aún no han formalizado los acuerdos necesarios porque falta definir el modelo institucional, académico y operativo. Este aspecto es fundamental para el funcionamiento del complejo y es un tema central en la agenda de las mesas técnicas dirigidas por el Ministerio de Educación Nacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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