Sobre la tarde de este martes 20 de octubre se presentó un accidente de tránsito en la vía Bogotá-La Vega, luego de que un carro perdió el control y volcó sobre la vía.

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El incidente dejó al automóvil involucrado con sus llantas mirando arriba y prácticamente en pérdida total, ya que sufrió graves destrozos.

En imágenes, el vehículo gris quedó con gran parte de su defensa delantera desprendida, además de quedar con el capó aplastado, y sus ventanas y puertas rotas.

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#CUNDINAMARCA. Se presenta siniestro vial en la vía Bogotá – La Vega en el sector de El Rosal. Al parecer el conductor de un vehículo tipo automóvil pierde el control del mismo y terminó volcado. Afortunadamente, no se reportan víctimas fatales. https://t.co/7AyGBhT6FT — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 20, 2026

Además, el carro quedó botando humo por los daños que sufrió.

El carro quedó entre el separador y parte de la vía del sector de El Rosal. Allí, se presentó congestión vehicular por ambos carriles debido al accidente, por lo que hubo largas filas de vehículos.

Pese a la gravedad del accidente, las autoridades no reportaron víctimas fatales.

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