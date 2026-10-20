Un aparatoso percance vial que involucró un automóvil de altísima gama paralizó la movilidad en las vías del departamento de Antioquia durante las primeras horas de la semana y se divulgó el propietario de ese carro.

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Ninguna autoridad reveló el nombre del propietario del vehículo, a pesar de que medios locales y del exterior registraron la estrellada de una camioneta Cybertruck Tesla, de cerca de 700 millones de pesos, en la vía que conduce de Rionegro a Llanogrande (Antioquia).

Los reportes iniciales confirmaron que el siniestro ocurrió el pasado lunes, 19 de octubre, a las 7:30 de la mañana, provocando cortes de energía tras impactar la infraestructura.

Además, que la camioneta quedó incrustada en un poste de la luz, afectando la red eléctrica de la zona. De hecho, no aparecen multas impuestas por el accidente.

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Frente al secretismo que rodeó las primeras investigaciones viales, las pesquisas periodísticas de El Tiempo lograron precisar la identidad del conductor y los antecedentes del automotor comercializado.

Así, se estableció que el propietario de la lujosa camioneta es un venezolano, de 27 años, nacido en el municipio de Piar, estado Bolívar.

Los registros públicos revelan antecedentes de infracciones por exceso de velocidad cometidas previamente por el ciudadano extranjero en la capital antioqueña.

De hecho, en julio pasado le impusieron un fotocomparendo por ir a alta velocidad en la zona de El Poblado, en Medellín. Se trata de Anderson José Osuna Castillo quien se presenta como un comerciante del sector de la seguridad.

El empresario venezolano figura como titular absoluto de una firma constituida recientemente en territorio nacional para prestar servicios de vigilancia privada.

Asimismo, se indicó que Osuna aparece como socio único y controlante de Pretorium Wolf Protection SAS., creada en diciembre de 2025 en Medellín con un capital de 2 millones de pesos e ingresos por 187 millones de pesos.

Asimismo, trascendieron publicaciones digitales que vincularon la procedencia del vehículo Tesla con un sorteo promovido por un reconocido creador de contenido digital.

Autoridades locales dijeron que en redes hay un video, fechado el 15 de agosto de 2025, en donde se asegura que Osuna se ganó el lujoso vehículo en una rifa.

“De aquellos días haciendo seguridad para @westcol a hoy, recibiendo el Cybertruck que él mismo rifó, la vida tiene formas mágicas de recompensar el esfuerzo, y tú eres la prueba viva de que todo lo que uno da, vuelve multiplicado”, señaló una persona sobre el comerciante venezolano.

Al ser consultado por el siniestro, el propio comerciante ofreció pormenores sobre su condición física y descartó el consumo de bebidas embriagantes en conversación con El Tiempo. De hecho, Anderson José Osuna Castillo empezó por asegurar que cree que el vehículo sufrió pérdida total.

“Estoy bien. Tengo algunos moretones producto del impacto. No fue producto del alcohol. Las autoridades de tránsito me hicieron todas las pruebas y todo salió negativo”, dijo en la charla.

El conductor argumentó que la fatiga acumulada luego un extenso viaje internacional provocó un despiste momentáneo mientras manejaba por el corredor vial y desembocó en el accidente de tránsito.

Y agregó: “Fue producto del cansancio. Venía llegando hace una semana de Turquía, estaba muy cansado y me relajé. Tuve un microsueño. Pero alcancé a reaccionar o hubiese sido más grave”.

Respecto a la manera como adquirió el vehículo, Osuna prefirió mantener reserva sobre su entorno personal, aunque terminó admitiendo la relación del carro con el influenciador.

Cuando se le preguntó si era cierto que se había ganado el carro en una rifa, primero se negó a contestar.

Luego, manifestó que, en efecto, el carro había sido del influenciador Westcol: “Son temas de mi vida privada”.

Sin embargo, el mencionado medio de comunicación confirmó que la empresa de Osuna le ha prestado seguridad a Westcol y a una de sus empresas.

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