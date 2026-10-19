Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un grave accidente de tránsito sacudió al municipio de Líbano, en Tolima, la madrugada del domingo 18 de octubre, dejando como saldo la muerte de una persona identificada como Wiliam, además de seis lesionados. De acuerdo con la información preliminar, la emergencia ocurrió alrededor de las 12:16 a. m. en la calle 4, entre las carreras 10 y 11, dentro de una zona urbana de este municipio tolimense.

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El siniestro involucró una motocicleta Yamaha MT-03 de color azul rey, vehículo que según los primeros reportes jugó un papel central en el desarrollo de la tragedia. La magnitud del accidente obligó a que siete unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Líbano acudieran de inmediato al lugar, con el propósito de prestar auxilio y coordinar el traslado de las víctimas a centros de salud.

Las personas afectadas presentaron heridas de diferente gravedad. Entre los lesionados, se reportaron condiciones médicas especialmente críticas: uno de los pacientes sufrió un trauma craneoencefálico severo junto con fracturas en una pierna, mientras que otro presentaba múltiples lesiones en el rostro y un estado de conciencia comprometido. Estos datos fueron entregados en los reportes iniciales del incidente.

A pesar del esfuerzo de los organismos de socorro y del suministro de atención médica, Wiliam no logró sobrevivir a la gravedad de sus lesiones. Su fallecimiento se confirmó durante la mañana del domingo, lo que conmocionó a la comunidad local y generó preocupación por el estado de los otros heridos, de quienes aún se esperan reportes oficiales sobre su evolución.

Frente a lo sucedido, las autoridades iniciaron la investigación para esclarecer las causas que originaron el accidente. Hasta el momento, no es claro cómo se desencadenó la tragedia ni cuál fue la responsabilidad exacta de la motocicleta Yamaha involucrada. Se espera que, una vez recopiladas más pruebas y testimonios, las autoridades entreguen un informe definitivo sobre lo ocurrido, así como detalles del estado de salud de los lesionados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las lesiones más graves que dejó el accidente de tránsito en Líbano, Tolima?

De acuerdo con los reportes, entre las lesiones más graves se encuentran un trauma craneoencefálico severo y fracturas en una pierna para uno de los afectados, además de múltiples lesiones faciales y pérdida de conciencia en otro de los pacientes. Estas heridas, especialmente el trauma en el cráneo, suelen poner en riesgo la vida y requerir atención médica inmediata.

¿Qué información se tiene sobre la motocicleta involucrada en el accidente en Líbano?

La información preliminar señala que una motocicleta Yamaha MT-03 de color azul rey estuvo implicada en el siniestro. Las autoridades investigan el papel de este vehículo en el accidente y se espera que, con el avance de las indagaciones, se conozcan detalles adicionales sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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