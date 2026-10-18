Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un grave accidente de tránsito se registró este domingo 18 de octubre en el sector de Curalito, sobre la vía que conecta con Cajamarca, Tolima. Según la información que circula en los videos grabados por testigos, un camión terminó estrellándose contra una vivienda, causando serios daños en la estructura y despertando la inquietud de quienes se encontraban presentes en el lugar de los hechos. El video capturado en el lugar muestra el estado en el que quedó la edificación y evidencia la magnitud del impacto que sufrió la casa.

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En las imágenes se puede ver claramente la preocupación de los habitantes y testigos. Una persona señala la morada, identificándola como la vivienda de don Abel, y destaca las graves afectaciones que dejó el choque del camión. “Vean cómo le quedó la casa al señor”, menciona quien graba, expresión que muestra la sorpresa y el desasosiego entre los presentes ante el inesperado suceso. Además, el testigo menciona que estaba lloviendo en ese instante, aunque no existe una confirmación oficial sobre si esta condición fue determinante en el accidente registrado en esta importante vía del departamento de Tolima.

El camión involucrado en el accidente porta las placas UQA 241, que están registradas en Mosquera. Así lo revela la información proporcionada junto con el material audiovisual divulgado por testigos. Hasta el momento, no hay detalles precisos sobre cómo perdió el control el conductor o cuál fue la causa exacta que llevó al vehículo a terminar contra la vivienda. De acuerdo con el mismo video, la voz que narra los hechos indica que, aparentemente, no se presentaron personas lesionadas a raíz del choque. Sin embargo, se enfatiza que estas declaraciones provienen de testimonios y no forman parte de un informe oficial, por lo que el balance concreto de afectados requiere la confirmación de las autoridades competentes. Así, el accidente, que tuvo lugar en un corredor vial relevante de Tolima, deja interrogantes sobre la seguridad en el sector y el estado final de quienes presenciaron este incidente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la causa del accidente del camión en la vía a Cajamarca?

Hasta el momento no se conoce la causa confirmada del accidente, según los registros en video mencionados. Aunque un testigo señaló que llovía en el momento del choque, no hay información oficial que indique si las condiciones climáticas influyeron en el hecho. Los detalles sobre cómo el camión terminó contra la vivienda y si hubo otras variables relacionadas no han sido aclarados por las autoridades.

¿Hubo personas lesionadas en el accidente del camión contra la casa en Curalito?

De acuerdo con testimonios recogidos en el mismo video del accidente, no se reportaron personas lesionadas. No obstante, hasta la fecha, no existe un informe oficial que confirme esta versión o dé un balance definitivo sobre posibles afectados a raíz del siniestro. Se espera el pronunciamiento de las autoridades para esclarecer este aspecto.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.