Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una menor de edad quedó atrapada en un vehículo luego de un accidente de tránsito que tuvo lugar en la mañana del domingo, 18 de octubre de 2026. El hecho ocurrió en el corredor vial conocido como variante Bogotá-Melgar, específicamente en el sector Melgar-Boquerón, en dirección hacia el municipio de Nilo, en Cundinamarca. De acuerdo con el reporte de los Bomberos Voluntarios de Melgar, quienes atendieron la emergencia, la situación se presentó a las 7:31 a. m., momento en que recibieron la alerta y movilizaron el vehículo identificado como M-04 con cuatro miembros de su equipo hasta el lugar del incidente.

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Al llegar al sitio, los bomberos encontraron que la menor tenía sus extremidades inferiores atrapadas entre la estructura del automóvil. El equipo de socorristas rápidamente intervino con técnicas especializadas de extracción vehicular, procedimientos que permitieron liberar a la niña sin comprometer su integridad física. Posteriormente, una vez culminadas las maniobras de rescate, la menor fue puesta bajo la atención de las unidades médicas presentes en la emergencia, quienes se encargaron de continuar con el manejo inicial de las lesiones.

Además de la menor, otra persona resultó lesionada como consecuencia del siniestro. Ambas víctimas fueron trasladadas en ambulancia a un centro asistencial en Girardot para recibir atención médica especializada. Según la información brindada por los Bomberos Voluntarios de Melgar, hasta el momento del cierre del informe, no había confirmación oficial sobre el estado de salud de los afectados ni sobre las causas precisas que dieron origen al accidente. Algunas de las dudas permanecen abiertas, ya que las circunstancias que llevaron a la colisión no habían sido establecidas en ese momento de acuerdo con las autoridades presentes en el sitio.

Los organismos de atención de emergencias aprovecharon el incidente para hacer un llamado a la comunidad sobre la importancia de mantener conductas responsables al conducir, recordando la necesidad de respetar las señales de tránsito, moderar la velocidad y permanecer atentos a las condiciones del corredor vial. Tales recomendaciones se reiteran especialmente tras hechos como este, donde la lives de los ocupantes de un vehículo pueden verse en riesgo de manera inesperada. La información presentada proviene del reporte oficial de los Bomberos Voluntarios de Melgar, según los detalles documentados hasta el cierre de la emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue atendido el accidente en la variante Bogotá-Melgar según los Bomberos Voluntarios de Melgar?

De acuerdo con el reporte oficial de los Bomberos Voluntarios de Melgar, el accidente fue atendido a las 7:31 a. m. luego de recibir la alerta y desplazar cuatro unidades al sector Melgar-Boquerón. Allí, realizaron maniobras técnicas de extracción vehicular para liberar a una menor que quedó atrapada dentro del automóvil, antes de trasladarla, junto a otra persona herida, a un centro asistencial en Girardot.

¿Cuál fue el estado de las personas lesionadas en el accidente en Melgar?

Según la información entregada por los Bomberos Voluntarios de Melgar, hasta el cierre de la emergencia no había confirmación oficial sobre el estado de salud de las personas lesionadas, incluyendo a la menor y a la otra persona trasladada al centro asistencial de Girardot. Las autoridades no han informado las causas exactas del accidente hasta el momento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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