Por: El Espectador

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Un evento de alta intensidad y corta duración, así fue como el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) caracterizó el fuerte aguacero que cayó en la tarde del miércoles sobre zonas del sur y occidente de Bogotá, así como en la región de la Sabana, Soacha y varios municipios de Cundinamarca. De acuerdo con el IDEAM, estas precipitaciones excepcionales estuvieron acompañadas de vientos significativos, granizo y descargas eléctricas, lo que derivó en situaciones de emergencia en al menos cuatro municipios del departamento.

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En Soacha, municipio vecino a la capital, el hecho más lamentable fue la confirmación del fallecimiento de un motociclista, según información del alcalde Julián Sánchez Perico. Además, otras dos personas sufrieron lesiones de consideración y debieron ser llevadas a centros médicos para recibir atención. Mientras tanto, en Funza, un vendaval causó la caída de postes, cables eléctricos y árboles, evidenciando el poder y peligro de estas tormentas de corta duración.

Otro de los municipios afectados fue Cota, particularmente el sector del cerro Manjuy, en donde cuatro familias reportaron daños en los techos de sus viviendas y serias filtraciones de agua; estos incidentes han puesto en evidencia la vulnerabilidad de las construcciones ante fenómenos atmosféricos extremos. Por otro lado, en Lenguazaque, la emergencia estuvo relacionada con una inundación, evento que fue atendido de manera conjunta por el cuerpo de Bomberos y personal de la Alcaldía.

Según la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca, entre el 1 y el 13 de octubre ya se habían reportado 16 situaciones de emergencia relacionadas con las lluvias, lo que evidencia la frecuencia e intensidad de estos fenómenos en la actualidad.

A pesar de que se prevé que el fin de semana se mantenga un clima mayormente seco, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) advirtió que en Bogotá aún existe la probabilidad de lloviznas dispersas. La capital, de acuerdo con los análisis de las autoridades, es cada vez más vulnerable al cambio climático, contexto que demanda mayor monitoreo y prevención. En consecuencia, Bogotá mantiene activo su Puesto de Mando Unificado (PMU), herramienta destinada a la vigilancia permanente de la segunda temporada de lluvias, según lo manifestó el director del Idiger, Guillermo Escobar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué daños causaron las lluvias recientes en Soacha y otros municipios de Cundinamarca?

Las recientes lluvias causaron múltiples emergencias en Cundinamarca. En Soacha, las situaciones más graves incluyeron el fallecimiento de un motociclista y dos personas más heridas. Funza registró caída de postes, cables y árboles debido a un vendaval. En Cota, cuatro familias sufrieron daños en techos y filtraciones en sus viviendas; mientras tanto, en Lenguazaque, se reportó una inundación que obligó a la intervención de bomberos y personal de la Alcaldía.

¿Cuántas emergencias se han reportado por lluvias en Cundinamarca en octubre?

De acuerdo con la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca, entre el 1 y el 13 de octubre se han reportado 16 emergencias en el departamento relacionadas con las lluvias. Este dato refleja la gravedad y la frecuencia de los fenómenos climáticos extremos que se han presentado en la región durante este período.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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