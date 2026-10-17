Por: Portal Bogotá

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El teatro se convierte en un espacio de encuentro familiar en ‘Circo de las Maravillas’, una propuesta escénica que invita a la comunidad de Bogotá a compartir una tarde cargada de historias, emociones y valores. De acuerdo con la iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, esta obra busca unir a niños, jóvenes y adultos en torno a la imaginación y el arte, llevando a escena una historia que resalta el poder de la amistad y la esperanza en tiempos difíciles.

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La función especial de ‘Circo de las Maravillas’ tendrá lugar el domingo 18 de octubre de 2026 a las 3:00 p. m., en el Centro Cultural Compartir, ubicado en Sumapaz La Pilona 10, dentro de la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. La entrada será completamente gratuita para el público, permitiendo que personas de diferentes edades y contextos puedan acceder a este evento sin barreras económicas, de acuerdo con la información presentada en la página oficial de la Alcaldía de Bogotá.

La trama sigue a Mercurio y Pingüino, dos amigos que acuden al circo con entusiasmo y altas expectativas. Sin embargo, su llegada se ve empañada cuando descubren que las puertas del espectáculo están cerradas. Este hecho marca el inicio de una serie de situaciones inesperadas, pues Mercurio, desanimado, decide irse a casa, hasta que nota la ausencia de su compañero, quien se pierde entre las carpas. De ahí en adelante, la historia se construye alrededor de la búsqueda y el reencuentro, atravesada por la colaboración de diversos personajes que se cruzan en el camino de los protagonistas.

La obra no solo se enfoca en el entretenimiento, sino que invita a reflexionar sobre la importancia de las relaciones y los lazos afectivos. De acuerdo con la información difundida en la agenda cultural de Bogotá, ‘Circo de las Maravillas’ se apoya en las artes escénicas para transmitir valores como la solidaridad, el sentido de pertenencia y la capacidad de afrontar las dificultades a través de la unión y la imaginación colectiva. Así, se convierte en una oportunidad para fortalecer los vínculos familiares y celebrar el arte como motor de transformación social.

La invitación es a vivir esta experiencia cultural, dejarse sorprender por una puesta en escena que convoca a la creatividad y a conectar con las emociones en un espacio pensado para toda la familia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde se presenta ‘Circo de las Maravillas’ en Bogotá?

‘Circo de las Maravillas’ será presentado el domingo 18 de octubre de 2026 a las 3:00 p. m., en el Centro Cultural Compartir, en Sumapaz La Pilona 10, localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. Según la agenda cultural de la ciudad, la entrada es completamente gratuita.

¿Cuál es la historia principal de la obra ‘Circo de las Maravillas’?

La obra presenta la historia de dos amigos, Mercurio y Pingüino, quienes llegan al circo buscando diversión, pero se enfrentan a puertas cerradas y la desaparición de Pingüino. En la búsqueda, ambos aprenden sobre la amistad, la solidaridad y el verdadero valor de la esperanza, según la información oficial de la Alcaldía de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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