Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá ha implementado una herramienta clave para la atención en salud: la Línea 137. Según la Secretaría Distrital de Salud, este canal público busca garantizar una orientación adecuada a la ciudadanía y visitantes de la capital, asegurando que quienes necesitan atención médica urgente puedan ser atendidos con oportunidad y eficacia. Su función principal es guiar a los usuarios, establecer la ruta adecuada según cada caso, articular acciones con las Empresas Promotoras de Salud (EPS) y dar seguimiento a las solicitudes, evitando desplazamientos innecesarios y descongestionar los servicios de urgencias convencionales.

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De acuerdo con Yidney García, directora (e) de Urgencias y Emergencias en Salud, “favorecer la atención en los servicios de urgencias, mejorar la oportunidad y reducir la saturación que vivimos a diario requiere del apoyo y compromiso de todos: EPS, IPS y ciudadanos”. García enfatizó que dicho servicio telefónico no reemplaza a las EPS ni a los servicios de urgencias, sino que orienta y canaliza solicitudes, identificando la solución más indicada para cada usuario.

La Línea 137 opera en todo momento, los siete días de la semana, y es atendida por personal capacitado en salud, quien valora, vía telefónica, el nivel de riesgo de cada llamada, direccionando cada situación hacia la atención más apropiada. De acuerdo con los registros de la Secretaría Distrital de Salud, entre el 4 de mayo y el 6 de octubre de 2026, este canal recibió 84.510 contactos. Las cifras muestran un avance en la apropiación de este servicio: octubre evidencia un incremento del 41,5 % en la tasa diaria de registros respecto a septiembre, reflejando la creciente confianza de la ciudadanía en esta herramienta.

Del total de contactos, el 43,6 % fueron resueltos por vía telefónica mediante recomendaciones básicas; el 31,5 % se clasificó para agendamiento de consulta prioritaria; un 11,5 % requirió atención presencial en urgencias y 8,6 % ameritó el envío y activación inmediata de ambulancia. En los casos derivados para consulta prioritaria, la Línea 137 canaliza la gestión con la respectiva EPS, recordando que la responsabilidad de asignación de cita recae directamente en estas entidades.

En cuanto a la distribución de demanda, Salud Total, Famisanar, Capital Salud, Compensar, Sanitas, Sura y Aliansalud concentran la mayoría de solicitudes gestionadas. Finalmente, la administración reitera su compromiso con el trabajo conjunto entre EPS e IPS para agilizar procesos y garantizar un acceso digno, eficiente y humanizado a la atención en salud en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la Línea 137 para urgencias médicas en Bogotá?

La Línea 137 es un canal telefónico de atención en salud habilitado para toda la ciudadanía y visitantes de Bogotá. Funciona las 24 horas, los siete días de la semana, y orienta sobre la mejor ruta de atención según la urgencia, apoyándose en talento humano en salud. No reemplaza a las EPS, pero facilita la articulación para orientar casos que requieren consulta prioritaria, urgencias o activación de ambulancia, canalizando y dando seguimiento a cada solicitud.

¿Cuándo debo llamar a la Línea 137 en Bogotá y qué es una consulta prioritaria?

Debe llamar a la Línea 137 ante cualquier duda sobre síntomas de salud que puedan requerir orientación o intervención médica. La consulta prioritaria está dirigida a personas estables, sin riesgo vital, como quienes presentan síntomas leves o dolor no alarmante. Si los síntomas son graves o de posible deterioro clínico, como dificultad respiratoria o dolor torácico de alerta, se recomienda acudir directamente a urgencias. En caso de duda, la Línea 137 es el primer contacto recomendado.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.