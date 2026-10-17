Por: Portal Bogotá

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Más de 50 personas participaron recientemente en un recorrido especial por el reconocido sendero Guadalupe - Aguanoso, una zona natural administrada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). Durante la visita, los asistentes recibieron orientación de Frailejón Augusto, un personaje pedagógico, junto al equipo del proyecto Caminos de los Cerros. La actividad se enfocó en resaltar la importancia de cuidar los ecosistemas de páramo y demostrar cómo su adecuada protección tiene repercusiones directas en la conservación de los recursos hídricos, fundamentales para la vida en la capital y en las zonas atendidas por la empresa, según información oficial de la EAAB.

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Frailejón Augusto es parte de 'Renacua y los Guardianes del Agua', una iniciativa educativa liderada por la EAAB. Esta campaña tiene como objetivo generar conciencia sobre la responsabilidad colectiva en el cuidado del agua y la importancia de proteger las fuentes naturales que abastecen a Bogotá y a los municipios que reciben los servicios de la entidad. De acuerdo con la EAAB, el mensaje transmitido en el sendero Guadalupe - Aguanoso subrayó que cada visitante desempeña un papel clave en la preservación del entorno natural de los Cerros Orientales.

Los organizadores compartieron una serie de recomendaciones concretas para quienes planean explorar estos espacios. Entre las principales sugerencias se encuentran evitar dejar basura o cualquier tipo de residuo durante el recorrido y abstenerse de fumar o arrojar colillas para reducir el riesgo de incendios. También enfatizaron la importancia de reportar cualquier columna de humo levantándose en la región a la línea 123 y transitar únicamente por los caminos autorizados, para no alterar la flora ni la fauna local. Otras indicaciones incluyen contribuir activamente al mantenimiento y la protección de la reserva, no hacer fogatas y evitar el ingreso de elementos que puedan provocar chispas o fuego en las áreas protegidas.

Este tipo de actividades y recomendaciones buscan fortalecer el sentido de corresponsabilidad frente a la protección de los Cerros Orientales, un ecosistema que, además de brindar paisajes emblemáticos, conecta a Bogotá con la riqueza de su biodiversidad y con la seguridad de sus fuentes de agua. La EAAB recuerda que agendar las visitas no requiere intermediarios ni costos adicionales y puede hacerse a través de la aplicación Caminos de los Cerros Orientales o mediante la página web oficial www.acueducto.com.co.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué papel tiene Frailejón Augusto en la educación ambiental de Bogotá?

Frailejón Augusto es un personaje principal de 'Renacua y los Guardianes del Agua', una iniciativa pedagógica de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Su función es acompañar a los visitantes durante recorridos educativos y entregar mensajes enfocados en la protección de los ecosistemas de páramo y el cuidado del agua, generando conciencia en la ciudadanía sobre la importancia de preservar el entorno natural.

¿Cuáles son las recomendaciones para visitar los Cerros Orientales de Bogotá?

La EAAB establece recomendaciones claras: no dejar residuos ni basura, no fumar ni arrojar colillas, reportar cualquier columna de humo al 123, transitar solo por senderos marcados, contribuir al cuidado de la reserva, y no realizar fogatas ni ingresar objetos que produzcan chispas. Estas acciones previenen incendios y ayudan a proteger la biodiversidad y el agua en los Cerros Orientales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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