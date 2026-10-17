Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la innovación social ha emergido como una clave para la transformación ambiental y comunitaria, como lo evidencia la experiencia de William Buitrago en la localidad de Los Mártires. Según información oficial de la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), William forma parte de ‘Ecocity’, un colectivo ambiental que enfoca sus esfuerzos en la recuperación y transformación de residuos orgánicos con el propósito de crear material aprovechable para cultivos. Esta iniciativa nació a partir de la convocatoria de Innovación Social impulsada por la SDHT, que no solo brindó capacitación, sino también apoyo económico para el fortalecimiento de un punto de acopio, convirtiéndolo en un ejemplo de recuperación y sostenibilidad en el sector.

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El trabajo que desarrolla ‘Ecocity’ inicia con la recolección de residuos orgánicos, los cuales se reciben en un punto de acopio especializado. Posteriormente, estos materiales pasan por una etapa de picado antes de ser dispuestos en pilas de compostaje. De acuerdo con el proceso descrito por William, la transformación de los residuos incluye el control de olores y temperaturas, hasta conseguir un compost maduro y estable, listo para ser utilizado en cultivos agrícolas.

La importancia de este proceso reside, según relata William Buitrago en una declaración recogida por la SDHT, en la capacidad tangible que ofrece para observar resultados concretos en la recuperación ambiental. Él destaca la satisfacción de ver cómo "la naturaleza simplemente es muy agradecida", un hecho que motiva a continuar con la labor a lo largo de los años y a invitar a toda la ciudadanía a sumarse. Desde su perspectiva, el planeta es la casa de todos y por ello el esfuerzo de separar y aprovechar los residuos orgánicos debería convertirse en una práctica cotidiana de cada ciudadano.

De este modo, la historia de William y el colectivo ‘Ecocity’ es un ejemplo claro de cómo, de acuerdo con la SDHT, la innovación social se puede traducir en acciones concretas capaces de transformar el entorno, promover procesos comunitarios sólidos y dejar beneficios ambientales duraderos. Adoptar estas prácticas, de acuerdo con lo afirmado oficialmente, es una de las formas más efectivas de avanzar hacia una Bogotá más sostenible.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el proceso de compostaje según el programa de Innovación Social en Los Mártires?

El proceso de compostaje, según lo explicado en la experiencia del colectivo ‘Ecocity’ y la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), comienza cuando se recolectan residuos orgánicos en un punto de acopio. Allí, estos materiales son picados y apilados para que inicien su descomposición en pilas de compostaje. El procedimiento continúa hasta que el material pierde los olores fuertes y las altas temperaturas, transformándose en compost maduro, listo para ser usado como abono en cultivos.

¿Por qué separar los residuos orgánicos contribuye a una Bogotá más sostenible?

Separar los residuos orgánicos permite que estos sean aprovechados adecuadamente a través de procesos como el compostaje, según plantea la SDHT. Esta acción facilita la recuperación ambiental de espacios urbanos y fortalece la conciencia ciudadana sobre el aprovechamiento responsable de los recursos. Así, cada ciudadano que implementa esta práctica ayuda a consolidar una ciudad más limpia y sostenible para todos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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