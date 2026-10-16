Por: El Espectador

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La noche del jueves 16 de octubre marcó una nueva etapa para el Pacto Histórico, el partido opositor más grande del país, que designó a Gustavo Petro como su líder en la coordinación nacional provisional. De acuerdo con El Espectador, este nombramiento era un paso que de alguna manera ya se esperaba, pues el propio Iván Cepeda, exaspirante presidencial derrotado en la segunda vuelta por el hoy presidente Abelardo de la Espriella, ya había reconocido a Petro como principal figura de la oposición. Sin embargo, la reunión con la bancada legislativa del partido tuvo repercusiones más allá de este nombramiento, pues puso en el centro de la agenda las elecciones de 2027, que serán las primeras en las que la colectividad participe sin estar en el poder Ejecutivo.

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La discusión principal en la reunión, según informaron fuentes consultadas por El Espectador, giró en torno a la organización del primer congreso interno del partido. Un aspecto central es la selección de delegados para este evento, pues existe un amplio debate sobre utilizar o no el voto popular en dicha elección. Para algunos miembros, esta alternativa podría retrasar la preparación de las listas para las elecciones regionales, un panorama que el partido evalúa cuidadosamente para no comprometer su capacidad de reacción ante los comicios de 2027.

En lo inmediato, la movilización social sigue siendo el sello de identidad del Pacto Histórico. De acuerdo con Carlos Benavides, congresista de la organización, la participación masiva en manifestaciones ha reforzado su rol como alternativa política y de gobierno, con la mirada puesta especialmente en 2027. Desde sus redes sociales, Benavides subrayó el papel de Petro como “presidente de la coordinación nacional provisional”, una posición que fortalecerá la estructura interna del partido y dará forma a la estrategia rumbo a las siguientes consultas.

Durante la reunión, Gabriel Becerra, otro representante destacado, enfatizó que la victoria política requiere no solo candidaturas, sino la defensa activa de la democracia mediante la movilización social. En este sentido, el Pacto Histórico reivindica su legado incluso desde los tiempos en que Petro era presidente, cuando las convocatorias a las bases eran frecuentes para responder a coyunturas como los bloqueos institucionales o episodios de tensión diplomática con el gobierno de Donald Trump. Petro, desde sus redes, ha reiterado su compromiso de retomar el “programa nacional interrumpido”, articulando la movilización social con la estrategia electoral para las elecciones de 2027.

Respecto a posibles candidaturas, incluidas las versiones sobre una aspiración de Petro a la Alcaldía de Bogotá, él mismo habría señalado que su prioridad es fortalecer la estructura de la llamada nueva izquierda, aunque no cerró completamente la puerta a esta opción. En suma, el Pacto Histórico traza una hoja de ruta centrada en combinar trabajo de base en las calles y decisión electoral, utilizando la consulta popular como herramienta para escoger líderes y definir los estatutos del partido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Gustavo Petro fue elegido como líder del Pacto Histórico?

Gustavo Petro fue elegido como líder provisional del Pacto Histórico en una reunión decisiva, tal como reportó El Espectador. Su reconocimiento no fue una sorpresa, pues ya era visto como referente de la oposición tras ser nombrado por Iván Cepeda, y su experiencia previa refuerza su papel para guiar al partido en su proceso de reorganización interna de cara a las elecciones de 2027.

¿Cómo planea el Pacto Histórico preparar su participación en las elecciones de 2027?

De acuerdo con la información de El Espectador, el Pacto Histórico está enfocando su estrategia en organizar su primer congreso interno y consolidar su estructura a través de mecanismos como la consulta popular. Además, apuesta por combinar la movilización social, que ha sido característica del movimiento, con acciones coordinadas para seleccionar candidatos y definir la dirección nacional que los llevará a las elecciones de 2027.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.