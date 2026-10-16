Por: Portal Bogotá

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El clásico Desfile de Autos Clásicos y Antiguos regresará a Bogotá el próximo 15 de noviembre, consolidándose como una cita esperada entre aficionados, familias y visitantes que aprecian el valor patrimonial de la industria automotriz. De acuerdo con la información publicada por el Instituto Distrital de Turismo (IDT), la tercera edición de este evento, bajo el lema 'Por donde pasa un clásico, deja una sonrisa', abre la convocatoria para que propietarios de automóviles emblemáticos sean parte de esta experiencia. La iniciativa forma parte de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, que promueve el reconocimiento del patrimonio local.

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El IDT ha determinado que las inscripciones estarán abiertas entre el 16 y el 23 de octubre de 2026, hasta las 11:59 p. m., con un cupo máximo de 300 vehículos. Cada propietario podrá inscribir hasta dos automóviles, siempre y cuando estos estén registrados en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) como clásicos o antiguos, y cuenten con la anotación correspondiente en la licencia de tránsito. No es obligatorio pertenecer a un club o asociación para participar, lo que amplía la posibilidad de acceso a más entusiastas.

Para formalizar la inscripción, los interesados deberán diligenciar el formulario y reunir documentos como la copia de identidad, la licencia de tránsito, el comprobante de pago del impuesto vehicular, certificado SIMIT (Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito), SOAT vigente (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito), declaración de condiciones del vehículo y al menos cuatro fotografías recientes.

Una vez completados los documentos, estos deben ser enviados junto con el formulario al correo electrónico oficial del IDT dentro del límite de tiempo establecido. El proceso de registro implica recibir un acuse de recibo con número de radicación, aunque la aceptación definitiva depende de varios filtros: revisión de los documentos, certificación de la clasificación del automóvil por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad, y asignación de cupos conforme al orden de radicación y cumplimiento de requisitos.

El proceso de selección tiene varias etapas clave e incluye la publicación del listado de postulaciones habilitadas, la recepción de observaciones, la revisión de éstas y finalmente, la publicación de los automóviles autorizados y de la lista de espera. El evento, originalmente programado para agosto, fue reprogramado por la emergencia causada por el sismo registrado el 10 de agosto de 2026, de acuerdo con la Resolución 00397 del 16 de octubre de 2026 del IDT.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para inscribir un auto en el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos de Bogotá?

Los requisitos incluyen tener el vehículo registrado en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) como clásico o antiguo y con la anotación correspondiente en la licencia de tránsito. Además se debe aportar la copia del documento de identidad, comprobante de pago del impuesto vehicular, certificado de consulta del SIMIT, SOAT vigente para el día del desfile, declaración sobre el estado del vehículo y aceptación de condiciones, así como al menos cuatro fotografías recientes del automóvil. La inscripción solo se formaliza tras diligenciar y enviar el formulario junto con estos documentos al correo del Instituto Distrital de Turismo.

¿Cómo es el proceso de selección de vehículos para el desfile de autos antiguos en Bogotá?

El proceso de selección consiste en una revisión documental de las postulaciones enviadas dentro del plazo, seguida de la publicación de una lista de habilitados, recepción y análisis de observaciones, y la verificación de la clasificación de los vehículos por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad. Finalmente, se publica la lista definitiva de automóviles autorizados y de espera. Los cupos se asignan según el orden de radicación y cumplimiento de los requisitos establecidos por el Instituto Distrital de Turismo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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