Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La política de vivienda en Bogotá ha experimentado un cambio significativo en los últimos años, particularmente cuando la estrategia nacional entró en una etapa de desaceleración. Durante este periodo, el mercado bogotano debió afrontar al mismo tiempo cuatro obstáculos que dificultaban su crecimiento: los hogares enfrentaban dificultades para culminar la compra de vivienda, el gobierno nacional eliminó subsidios en la ciudad y suspendió el programa Mi Casa Ya, los constructores no contaban con una demanda predecible para planificar nuevos proyectos y existía una escasez de suelo bien ubicado para nuevas edificaciones. De acuerdo con la información proporcionada por Vanessa Velasco Bernal, secretaria Distrital del Hábitat de Bogotá, fue precisamente en este contexto que se vivió una transformación en la política habitacional local, con la llegada del programa Mi Casa en Bogotá durante la administración de Carlos Fernando Galán.

Sigue a PULZO en Discover

El impacto de esta política es claro si se observa el récord alcanzado entre septiembre de 2025 y el mismo mes de 2026, cuando se vendieron 38.853 viviendas de interés social (VIS) en Bogotá, la cifra más alta registrada. En comparación, mientras las ventas de VIS en Bogotá crecieron un 18 % frente al año anterior, en el resto del país se evidenció una caída del 12 %. Este resultado no solo resalta el liderazgo de la capital, sino también cómo su dinamismo contribuyó a mantener el rendimiento nacional en un momento de adversidad para el sector en otras regiones.

La focalización de los subsidios en la población más vulnerable es otra característica clave: hasta abril, el 76,7 % de los hogares beneficiarios ganaba hasta dos salarios mínimos y el 64,4 % de los subsidios fue para mujeres cabeza de familia. Además, la diversificación en la oferta fue evidente, al pasar de 17 a 135 constructoras participantes y proyectos que van desde 40 hasta más de 1.500 viviendas. En el ámbito económico, el programa generó 25.000 empleos directos y 80.000 indirectos, y según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la construcción en la ciudad creció un 4,9 % en 2025, en contraste con una disminución nacional.

Mi Casa en Bogotá se diferenció no solo por impulsar la construcción, sino por integrar la mejora urbana y la conectividad. El índice de revitalización urbana en las zonas beneficiadas pasó de 0,41 en 2022 a 0,46 en 2025, un avance cercano al 13 %, según Camacol Bogotá. Todo esto llevó al programa a ser finalista en los World Smart City Awards, destacando su diseño inclusivo y efectivo.

Sin embargo, lograr cifras récord no garantiza el cambio estructural: el verdadero desafío consiste en mantener el acceso efectivo a vivienda, asegurar la estabilidad del sector y fomentar entornos urbanos que mejoren la calidad de vida para todos los bogotanos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los logros principales del programa Mi Casa en Bogotá según el DANE y Camacol?

Entre los logros destacados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y Camacol Bogotá se encuentra el récord en ventas de viviendas VIS, la generación de más de 100.000 empleos directos e indirectos y el aumento del 13 % en el índice de revitalización urbana en zonas beneficiadas. Estas cifras reflejan la reactivación del sector y la influencia positiva en el desarrollo urbano y social.

¿Qué obstáculos enfrentó la política de vivienda en Bogotá y cómo los superó Mi Casa en Bogotá?

El programa Mi Casa en Bogotá tuvo que superar la falta de subsidios nacionales, hogares con dificultades financieras, baja predictibilidad de la demanda y escasez de suelo adecuado. Lo logró a través de subsidios focalizados, mayor participación de constructoras y articulación con políticas de espacio público y movilidad, promoviendo un desarrollo urbano más integral y sostenible.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.