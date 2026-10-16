Por: El Espectador

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La ciudad de Bogotá acogerá este domingo 18 de octubre una nueva versión de la reconocida Carrera Allianz 15K, que recorrerá importantes vías del norte y el centro de la capital, uniendo el parque Country Comodoro, sitio de inicio, con el parque metropolitan Simón Bolívar, donde finalizará el evento. De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría Distrital de Movilidad, para facilitar el desarrollo seguro de la competencia se programaron cierres y desvíos viales que afectarán sectores estratégicos, tales como la carrera Novena, avenida NQS, calle 53 y carrera 60.

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Los cierres arrancarán el sábado 17 de octubre a partir de las 4:00 p. m. en algunos tramos, extendiéndose hasta la mañana del domingo 18, con la reapertura final de las vías afectadas alrededor de las 11:45 a. m., según lo establecido por la entidad. Entre las restricciones principales destaca la intervención de la calle 133, tanto en su calzada sur como norte, además de la carrera Novena entre calles 134 y 133, y la calle 134 entre carreras Décima y Novena. El domingo, los corredores viales más importantes, como la NQS y la carrera 60, estarán parcialmente inhabilitados durante el desarrollo de la carrera, en franjas horarias que van desde las 6:30 a. m. hasta cerca del mediodía.

La Secretaría Distrital de Movilidad, citada en el texto, diseñó rutas alternas para vehículos particulares y de transporte público. Por ejemplo, los viajeros que usualmente toman la carrera Novena al sur deberán emplear la calle 134 y luego retornar vía carrera 11B hacia la carrera Séptima. Así mismo, para quienes se desplazan desde la avenida Suba y calle 80 hacia la NQS, habrá desvíos por la calle 80 oriente, carrera 24 y calle 63. Otras rutas autorizadas incluyen destinos alternos por la carrera 68, la calle 63 y la carrera 50, entre otras.

El recorrido oficial de la competencia dará inicio en el parque Country Comodoro, sobre la carrera Novena con calle 134, avanzando en sentido sur por la diagonal 92 y la NQS. Posteriormente, los atletas transitarán diagonal 61C, carreras 24 y 28, continuando por la calle 53 al occidente, carrera 58, calle 44 y carrera 60. Finalmente, realizarán un retorno a la altura de la calle 42, seguirán al norte hasta ingresar al parque Simón Bolívar, donde concluirá la carrera.

Ante las restricciones, la Secretaría Distrital de Movilidad recomendó planear los desplazamientos, preferir el uso de TransMilenio o SITP —los dos sistemas públicos principales de Bogotá—, y evitar en lo posible el vehículo privado. Así mismo, instó a los ciudadanos a obedecer la señalización temporal y las indicaciones de las autoridades presentes en la jornada. El restablecimiento de las vías será paulatino, dependiendo del progreso del evento, por lo que se sugiere estar atentos a la información oficial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué vías estarán cerradas por la Carrera Allianz 15K en Bogotá?

Durante la Carrera Allianz 15K habrá cierres en corredores como la carrera Novena, avenida NQS, calle 53 y carrera 60. Estos cierres tendrán lugar en diferentes horarios, desde la tarde del sábado 17 de octubre hasta el mediodía del domingo 18, dependiendo de cada tramo, según datos entregados por la Secretaría Distrital de Movilidad.

¿Cuáles son las rutas alternas recomendadas por la Secretaría de Movilidad?

La Secretaría Distrital de Movilidad recomendó a los conductores utilizar vías como la calle 134, carrera 24, calle 63, carrera 68 y la carrera 11B como alternativas para movilizarse durante los cierres. Además, sugirió planear los viajes con anticipación y emplear el transporte público, como TransMilenio o el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), para evitar contratiempos durante la competencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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