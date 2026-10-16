Por: Portal Bogotá

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La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) ha anunciado la apertura de la convocatoria “Acciones Afirmativas Aprovechamiento en Movimiento”, una estrategia dirigida a las Organizaciones de Recicladores de Oficio inscritas en el Registro Único de Organizaciones de Recicladores (RUOR). Según información publicada por la UAESP, esta iniciativa surge con el objetivo de fortalecer la labor de aprovechamiento en Bogotá, a través de la entrega de vehículos de tracción motorizada que optimicen el proceso de recolección y transporte de materiales aprovechables.

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De acuerdo con la UAESP, la convocatoria responde a una solicitud priorizada por las organizaciones recicladoras durante la XV Mesa Distrital de Recicladores de Oficio, espacio en el que se recogieron las necesidades y propuestas del sector. Esta acción busca principalmente ampliar la cobertura de las operaciones de reciclaje, mejorar las capacidades logísticas de las organizaciones y contribuir al cumplimiento de los estándares de regularización estipulados en el Decreto 1381 de 2024, que regula la formalización y los procedimientos de las organizaciones recicladoras en la ciudad.

La postulación para acceder a esta iniciativa estará disponible hasta el 28 de octubre de 2026 y solo será válida si se realiza a través del correo electrónico oficial convocatoriauaesp2026@uaesp.gov.co, tal como precisó la UAESP en su comunicado. Los resultados finales sobre las organizaciones seleccionadas en esta convocatoria serán publicados el 3 de diciembre de 2026, dándoles así información clara a quienes hayan participado en el proceso.

La UAESP también remite a su página web oficial para consultar el instructivo y detalles completos sobre el proceso de convocatoria, asegurando a los interesados el acceso a toda la información relevante. Este esfuerzo reafirma el compromiso institucional con el fortalecimiento de las Organizaciones de Recicladores de Oficio, reconociendo su papel esencial tanto ambiental como social en Bogotá. El enfoque es promover la dignificación de sus labores, mejorar la eficiencia en la gestión de residuos y avanzar en procesos incluyentes que permitan consolidar un modelo de aprovechamiento que beneficie a toda la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo pueden inscribirse las organizaciones recicladoras a la convocatoria de la UAESP 2026?

Las Organizaciones de Recicladores de Oficio interesadas en participar deben estar inscritas en el Registro Único de Organizaciones de Recicladores (RUOR) y enviar su postulación antes del 28 de octubre de 2026 al correo electrónico convocatoriauaesp2026@uaesp.gov.co, según informó la UAESP.

¿Qué es el RUOR y por qué es importante para las organizaciones de recicladores en Bogotá?

El Registro Único de Organizaciones de Recicladores (RUOR) es el sistema donde se inscriben oficialmente las organizaciones de recicladores en Bogotá. Estar en el RUOR les permite participar en iniciativas oficiales como la convocatoria de la UAESP y avanzar en los procesos de regularización determinados por normativas como el Decreto 1381 de 2024.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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