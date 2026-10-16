Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El evento conocido como Pícnic Literario Chumba la Cachumba se desarrollará en el parque Metropolitano Bosque San Carlos, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, como parte de la apertura de la tercera Bienal Internacional de Artes para la Infancia. Según la información oficial difundida por el portal “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, la jornada está prevista para el domingo 18 de octubre, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Durante este espacio, niñas, niños y familias tendrán la oportunidad de acercarse a diversas expresiones artísticas, entre ellas la literatura, la música, el teatro, la ilustración y distintas formas de juego. Además, una característica relevante de este encuentro es que la entrada será gratuita, lo que permite un acceso inclusivo a toda la comunidad.

Sigue a PULZO en Discover

El evento gira en torno al concepto de ‘Juego de manos’, que busca integrar varias disciplinas artísticas en una programación que incluye espectáculos, charlas, lecturas, conciertos, talleres y diversas actividades de mediación cultural. Entre las propuestas de la programación figuran obras como Tito y Pepita en la noche de los espantos, de Amalia Low; una conversación sobre escritura y creación en literatura infantil entre Francisco Montaña y Nobara Hayakawa; así como una lectura en clave payasa de Gramática de la fantasía, de Gianni Rodari, a cargo de Pilar Galindo. Adicionalmente, Alejandra y Esteban Hernández ofrecerán una experiencia de lectura e ilustración en vivo, mientras que la música estará presente con los grupos Alekos y Sonómadas.

Durante todo el Pícnic, las familias podrán sumarse a talleres de acuarela, construcción de títeres, escritura con barro, juegos literarios y actividades de lectura, además de una estación de maquillaje inspirada en personajes de libros. Destaca la Juegoteca de Libro al Viento, que propondrá lecturas mediadas y permitirá a los asistentes llevarse un libro de la colección. También participará el programa NIDOS, con la propuesta Ignacio y sus vecinos, que combina la lectura y el juego.

Por otro lado, el evento servirá como punto de retorno para la colección Libro al Viento, iniciativa orientada a compartir ejemplares entre lectores. En sintonía con su lema “Tome un libro, léalo y déjelo volar”, se invita a la ciudadanía a llevar libros ya leídos para que puedan ser disfrutados por nuevas personas, contribuyendo al flujo continuo de la literatura en la ciudad. Así, el Pícnic Literario Chumba la Cachumba no solo promueve la cultura, sino que también fomenta prácticas de intercambio y apropiación colectiva de los libros, como lo destaca el Instituto Distrital de las Artes - IDARTES.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades ofrece el Pícnic Literario Chumba la Cachumba para niños y familias?

El Pícnic Literario Chumba la Cachumba cuenta con una programación variada que incluye talleres de acuarela, elaboración de títeres, escritura con barro, juegos literarios y lectura mediada, entre otras actividades. Además, hay espectáculos musicales, conversatorios sobre literatura infantil y estaciones temáticas como maquillaje inspirado en personajes de libros. Todo está orientado a incentivar la creatividad y el acercamiento a la lectura en un entorno lúdico y familiar.

¿Cómo funciona el punto de retorno de Libro al Viento en el evento Chumba la Cachumba?

El punto de retorno de Libro al Viento en el Pícnic Literario Chumba la Cachumba permite que cualquier persona lleve libros de la colección que ya haya leído para que otros asistentes puedan llevárselos y leerlos. Esta dinámica busca mantener los libros en circulación, siguiendo el propósito original del programa: compartir lecturas y fomentar el acceso abierto a la literatura.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z