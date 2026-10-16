Por: Portal Bogotá

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La iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ ha puesto mayor atención en el fútbol como actividad fundamental en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Según información de la División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR), el partido entre Millonarios y Jaguares correspondiente a la fecha 15 del campeonato nacional está programado para el sábado 17 de octubre de 2026 a las 6:00 p.m. en este emblemático escenario. La confirmación de la realización del encuentro fue tomada por DIMAYOR, el club Millonarios FC y la empresa Sencia, quienes tras una visita de seguimiento determinaron que la cancha se encuentra en condiciones óptimas para el desarrollo del partido. Así lo evidenció DIMAYOR en un comunicado oficial citado en sus plataformas, tras la inspección del campo de juego junto al club capitalino.

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Esta decisión no solo responde a las condiciones actuales del terreno de juego, sino también a una serie de medidas de control y seguimiento establecidas por diferentes actores institucionales. El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) comunicó públicamente su compromiso de velar por el cumplimiento de los requerimientos técnicos y logísticos en El Campín, subrayando que el fútbol debe ser la prioridad en este escenario. En mensajes difundidos en la red social X, el IDRD enfatizó que seguirá verificando estrictamente la ejecución de las obligaciones contractuales por parte de Sencia, la empresa concesionaria del estadio, para garantizar escenarios en condiciones ideales tanto para los equipos como para los aficionados.

Por otro lado, se destaca la gestión de Daniel García Cañón, director del IDRD, quien explicó que la ciudad cuenta con mecanismos para el seguimiento específico de la grama, trabajando junto a la interventoría, una entidad encargada de la supervisión, en el proceso de recuperación y mantenimiento del césped de El Campín. En este contexto, una de las medidas implementadas fue la cancelación del concierto del artista Fonseca, programado inicialmente para el 24 de octubre, atendiendo la solicitud del IDRD para ajustar la agenda de eventos en el estadio y facilitar la recuperación de la gramilla. Las labores técnicas incluyen procesos como la descompactación, aireación y el mantenimiento general del césped. Mediante estas acciones, el IDRD reitera su compromiso de ofrecer instalaciones seguras y adecuadas para el fútbol profesional colombiano y sus aficionados en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se prioriza el fútbol en el estadio El Campín de Bogotá?

La priorización del fútbol en El Campín surge de la necesidad de mantener el estadio en condiciones óptimas para la competencia profesional, tal como lo comunicó el IDRD. Esta decisión fue reforzada tras inspecciones y el compromiso de la entidad responsable de vigilar los aspectos técnicos y logísticos, además de la suspensión de conciertos para permitir la recuperación integral de la grama, garantizando así el adecuado desarrollo de los partidos y la seguridad de los aficionados.

¿Qué medidas tomó el IDRD para garantizar el buen estado de la gramilla de El Campín?

De acuerdo con el IDRD, se implementaron diferentes medidas técnicas como la supervisión permanente del estado del césped, suspensión de eventos no deportivos como el concierto de Fonseca y el trabajo conjunto en tareas de descompactación, aireación y mantenimiento. Estas labores buscan asegurar las condiciones idóneas del estadio para los clubes de fútbol profesional y sus seguidores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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