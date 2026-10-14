Miles de hinchas se quedaron con las ganas de ver a Millonarios en la noche de este martes, 13 de octubre, pues el equipo ‘Embajador’ iba a jugar con Once Caldas, pero minutos antes del encuentro Dimayor tomó la decisión de cancelar el compromiso.

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Y es que cuando los equipos iban a calentar, Dimayor revisó el campo de juego y notó que la grama no estaba en buenas condiciones, así que decidió que no se dispute el compromiso por seguridad de los jugadores.

Ante esto, muchos aficionados quedaron molestos, así que Millonarios se pronunció varias horas después de esta situación.

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Por medio de un comunicado en sus redes sociales, el equipo anunció que entiende a los hinchas y por eso hizo la gestión para que se programara de una vez el encuentro, asegurando que los partidos se jugarán en las siguientes fechas:

Millonarios vs. Jaguares: sábado 17 de octubre a las 6:00 de la tarde.

Millonarios vs. Once Caldas: sábado 20 de octubre a las 8:30 de la noche.

“Millonarios ratifica su compromiso con nuestra afición y hará los esfuerzos necesarios para que nuestros partidos de local se puedan llevar a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín de acuerdo a la programación establecida”, explicó el club.

▶️ Comunicado Oficial Millonarios FC https://t.co/hdZGb6muwc — Millonarios FC (@MillosFCoficial) October 14, 2026

De esta manera, los hinchas ya saben la fecha y hora de los próximos dos encuentros, pero no hay lugar confirmado, puesto que el uso del estadio de Bogotá dependerá de cómo evolucione el terreno de juego, si se pega bien la gramilla y más, con la idea de que los jugadores tengan toda la seguridad necesaria para evitar lesiones.

(Ver también: Qué partidos le quedan a Millonarios, luego del papelón en Copa Colombia; tiene duros rivales)

Cabe destacar que el partido entre Santa Fe y Jaguares, que iba a ser este jueves, ya no se llevará a cabo y también está pendiente de confirmación.

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