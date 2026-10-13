Este martes, 13 de octubre, comenzó la segunda fecha de la fase de grupos de la Champions League, una jornada que cuenta con partidos muy entretenidos e interesantes.

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Uno de los primeros partidos fue el del Lens de Francia contra el Sporting de Lisboa, un juego que en el papel llamaba mucho la atención porque son dos equipos muy parejos y que pueden dar la sorpresa en esta primera fase del campeonato.

En los primeros minutos, el cuadro francés dominó todo el tiempo, empujando y buscando alternativas para romper la igualdad, pero en la primera salida con peligro del cuadro portugués logró encontrar los espacios para irse arriba en el marcador.

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Sobre el minuto 22, el delantero de la Selección Colombia hizo un gran movimiento para distraer a la defensa y así poder empujar el balón con comodidad.

Este fue el gol:

¡GOL COLOMBIANO EN LA #CHAMPIONS! Luis Suárez apareció por el medio del área y abrió el marcador para Sporting CP ante Lens en la fecha 2 de la fase liga. 📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/yFSwIocnFR — SportsCenter (@SC_ESPN) October 13, 2026

Este es el segundo gol del colombiano en la Champions League, recordando que en la primera jornada también se reportó en la victoria 3-1 sobre el Galatasaray, marcando desde el punto penalti.

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Lo cierto es que este ha sido un gran inicio de temporada por parte del futbolista, puesto que lleva varios goles tanto en la Champions como en la Liga y por eso es titular inamovible en el cuadro de Lisboa. Sin embargo, desafortunadamente esa calidad y eficacia goleadora no la ha podido pasar a la Selección Colombia, recordando que en la última fecha Fifa solo pudo anotarle a México.

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