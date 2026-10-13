Por: Caracol TV

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El Getafe ha oficializado el fichaje del experimentado lateral derecho Dani Carvajal, internacional español, quien llega al club azulón tras haber quedado sin equipo luego de su etapa en el Real Madrid. De acuerdo con Noticias Caracol, el contrato firmado permitirá que Carvajal permanezca en la plantilla hasta el final de la temporada actual. En el Getafe, compartirá vestuario con el colombiano Johan Mojica, consolidando así una defensa que busca mayor solidez y experiencia para afrontar la recta final de las competiciones.

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Con este nuevo paso, Carvajal afronta el que será solo el tercer club en su carrera, después de su paso por Bayer Leverkusen y el Real Madrid. Según la misma fuente, el lateral ha defendido la camiseta de la selección española en 51 ocasiones, acumulando hasta 29 títulos, entre ellos seis Champions League logradas con el equipo blanco. Este recorrido lo posiciona como uno de los defensas más exitosos en la historia del fútbol español reciente.

Ahora, a sus 34 años, Carvajal permanece en la Comunidad de Madrid para seguir compitiendo en la máxima categoría española y disputará, además, la Conference League, torneo europeo de reciente creación. Su fichaje por el Getafe parecía hecho desde la semana pasada, cuando el presidente Ángel Torres manifestó que el jugador había superado el reconocimiento médico, pero condicionó la operación a que se lograra encajar el salario de Carvajal dentro del límite permitido por LaLiga.

No obstante, el propio Torres moderó más tarde sus declaraciones, atribuyéndolas a una "broma" en el canal DAZN, y calificó la posible llegada de Carvajal como "humo". Sin embargo, admitió haber sostenido conversaciones con el futbolista, resaltando que la inscripción oficial era el principal obstáculo para cerrar el acuerdo. La falta de margen en el límite salarial del club fue el factor más complicado de resolver, pues el equipo dirigido por José Bordalás buscaba reforzar específicamente la banda derecha de la defensa.

Carvajal, formado íntegramente en la cantera del Real Madrid salvo una temporada cedido en Alemania, jugó un total de 451 partidos con el club merengue, siendo titular en todas las finales de Champions League en las que participó y logrando incluso marcar en la última de ellas contra el Borussia Dortmund, en Wembley, durante 2024. El mismo día en que se confirmó su traspaso, Carvajal expresó su optimismo: "Estamos intentando cerrarlo, pero parece que va a llegar a buen puerto. Sí, si se da estoy muy contento".

Con esta incorporación ya concretada, queda por ver cuándo debutará, considerando que los próximos partidos del Getafe serán ante el Universitatea Craiova en Rumanía y luego frente al Rayo Vallecano en el Coliseum, en un derbi madrileño.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el principal motivo de la demora en el fichaje de Dani Carvajal por el Getafe?

La principal razón para el retraso en el fichaje de Dani Carvajal por el Getafe fue la dificultad de ajustar su contrato dentro del límite salarial impuesto por LaLiga, según indicó el presidente Ángel Torres. Este factor obligó al club a esperar hasta encontrar una solución viable antes de poder oficializar la inscripción del jugador.

¿Cuántos partidos y títulos ha ganado Dani Carvajal en su carrera profesional?

Dani Carvajal ha disputado 451 partidos con el Real Madrid y ha conquistado un total de 29 títulos a lo largo de su carrera profesional, incluyendo seis Champions League con el club blanco, según indica Noticias Caracol.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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