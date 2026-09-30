El fútbol colombiano podría tener una nueva promesa en uno de los clubes más importantes del mundo. Gorka Abascal, mediocampista de 15 años que hace parte de las divisiones inferiores del Real Madrid, renovó su contrato con el equipo español hasta 2030, en una noticia que despierta ilusión por su futuro y el de la Selección Colombia.

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Abascal, nacido en Bilbao, España, tiene raíces colombianas por parte de su madre y ya tomó una decisión importante en su carrera: representar al país en el fútbol internacional. Aunque también ha despertado el interés de España, el joven volante ha vestido la camiseta de la Selección Colombia sub-17, con la que empieza a abrirse camino en el ámbito internacional.

La renovación con el Real Madrid representa un paso significativo para el futbolista, que continuará su proceso de formación en una de las canteras más reconocidas del mundo. El nuevo vínculo, que se extiende hasta 2030, también refleja la apuesta del club por el desarrollo de un jugador que todavía tiene varios años por delante para crecer y buscar un lugar en el fútbol profesional.

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Gorka Abascal, una promesa que ilusiona a Colombia

El mediocampista ya ha tenido la oportunidad de demostrar sus condiciones con la camiseta de la ‘Tricolor’. Abascal fue titular en la victoria 2-1 de Colombia sobre Egipto, un resultado que le permitió sumar experiencia con el combinado nacional y comenzar a mostrar lo que puede aportar a las selecciones juveniles.

Su elección de representar a Colombia también tiene un significado especial, pues el jugador cuenta con la posibilidad de tener vínculos deportivos con España, país en el que nació y donde ha desarrollado buena parte de su formación futbolística.

En ese escenario, la renovación con el Real Madrid y su presencia en la Selección Colombia sub-17 alimentan las expectativas sobre lo que podría conseguir en los próximos años. Sin embargo, su camino apenas comienza y todavía deberá superar distintas etapas antes de pensar en consolidarse en el fútbol de mayores. Así juega a su corta edad:

Gorka Abascal(16) tiene un estilo similar al de Richard Ríos 👀 categoria 2010 🇨🇴🇪🇦 Real Madrid no lo presto para que estuviera con la Selección Colombia sub 17 en el sudamericano a realizarce en Paraguay pic.twitter.com/Gv5Sz0dFDC — Colombia Scouts 🇨🇴 🏟⚽️ (@JvenesPromesas3) March 23, 2026

Por ahora, el vínculo hasta 2030 le garantiza continuidad en la estructura formativa del equipo madrileño, mientras que su compromiso con Colombia abre una posibilidad interesante para el futuro de la ‘Tricolor’.

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Aunque todavía es pronto para anticipar hasta dónde llegará su carrera, Abascal ya reúne dos elementos que despiertan ilusión en el país: su formación en el Real Madrid y su decisión de representar a Colombia. Si logra consolidar su desarrollo, podría convertirse en uno de los nombres a seguir entre las nuevas generaciones del fútbol nacional.

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