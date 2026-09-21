Por: Gol Caracol

En Gol Caracol se transpira fútbol. Encuentra acá toda la información de la Selección Colombia, las figuras a nivel internacional, lo mejor de la Liga colombiana y el seguimiento del balompié internacional. Visitar sitio

El partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid en el estadio Metropolitano, más allá de la expectativa futbolística, estuvo marcado por un polémico episodio fuera del campo. De acuerdo con el acta suscrita por el árbitro Miguel Ángel Ortiz, durante el intermedio se desencadenó "un enfrentamiento colectivo entre jugadores y técnicos de ambos equipos". Este hecho quedó registrado en un documento oficial, donde se detallan los protagonistas y las circunstancias exactas del incidente.

Sigue a PULZO en Discover

Todo se desencadenó a la finalización del primer tiempo, cuando Pablo Vercellone, entrenador de porteros del equipo dirigido por Diego Simeone, y Pedro Luis Ferreira, asistente de José Mourinho, se encararon en el túnel que conduce hacia los vestuarios. Este encontronazo entre los miembros de los cuerpos técnicos no solo tensó el ambiente, sino que desembocó en la intervención de varios jugadores y miembros de ambos equipos, generando así una confrontación colectiva en ese espacio. Según lo detallado en el acta arbitral, tanto Vercellone como Ferreira fueron expulsados por "encararse con un técnico del equipo adversario en el túnel de vestuarios, una vez finalizado el primer tiempo, provocando un enfrentamiento colectivo entre jugadores y técnicos de ambos equipos".

La tensión no solo se vivió entre los técnicos. Espectadores que presenciaron el acontecimiento captaron con sus teléfonos móviles otras situaciones de alta tensión, como el cruce verbal entre Antonio Rudiger y Morten Hjulmand. En ese episodio, ambos jugadores intercambiaron palabras acaloradas, elevando la intensidad del momento. Frente a esta situación, según los videos grabados por asistentes, José Mourinho intervino activamente, caminando hasta donde estaban los jugadores con el fin de evitar que la discusión pasara a mayores.

Lo ocurrido en el túnel durante el descanso evidencia la intensidad con la que se viven los derbis entre Atlético de Madrid y Real Madrid, donde los nervios pueden traicionar incluso a los miembros del cuerpo técnico, pasando las fronteras del terreno de juego. La documentación oficial aportada por el árbitro Ortiz y los registros en video de los espectadores proporcionan una visión fiel de cómo los ánimos pueden desbordarse en estos contextos de máxima rivalidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fueron expulsados Pablo Vercellone y Pedro Luis Ferreira en el derbi Atlético de Madrid vs. Real Madrid?

Pablo Vercellone y Pedro Luis Ferreira fueron expulsados al finalizar el primer tiempo del derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid, de acuerdo con el acta del árbitro Miguel Ángel Ortiz. La razón fue que ambos se encararon en el túnel de vestuarios, lo que provocó un enfrentamiento colectivo entre jugadores y técnicos de ambos equipos.

¿Qué ocurrió entre Antonio Rudiger y Morten Hjulmand durante el descanso del partido?

Durante el descanso del partido, se produjo un intercambio verbal acalorado entre Antonio Rudiger y Morten Hjulmand, quienes se dijeron diversas palabras en medio de la tensión. De acuerdo con los videos grabados por el público, José Mourinho intervino para separar a los futbolistas y evitar que el conflicto escalara.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z