Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

El esperado clásico femenino de la Liga F entre Barcelona y Real Madrid tiene ya fecha y hora confirmadas. La organización oficial anunció que el primer enfrentamiento de la temporada entre estos dos grandes del fútbol femenino español se disputará el domingo 4 de octubre, a las 10:00 a.m., hora de Colombia, y 5:00 p.m., hora de España, en el emblemático estadio Camp Nou. Este partido corresponde a la jornada 6 de la competición y representa no solo un duelo deportivo de alto nivel, sino también una nueva oportunidad para medir fuerzas entre los conjuntos más relevantes de la liga.

Sigue a PULZO en Discover

En la temporada pasada, Barcelona y Real Madrid ya protagonizaron un enfrentamiento en el Camp Nou, pero fue en un contexto diferente: el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Por el contrario, cuando les correspondió jugar el duelo de liga con las azulgranas como locales, este se realizó en el estadio Olímpico Lluís Companys, lo que otorga a la cita del próximo 4 de octubre un carácter especial por el retorno al histórico recinto catalán en el torneo nacional.

La Liga F ha tenido un arranque muy parejo y emocionante en sus primeras tres jornadas. Actualmente, el Barcelona lidera la clasificación con un pleno de victorias: nueve puntos, resultado de sus tres partidos ganados. El Madrid CFF, con igual número de puntos, comparte la cima de la tabla. Les siguen de cerca el Athletic Club y el Real Madrid, ambos con siete unidades, producto de dos victorias y un empate. Según informó la organización, los resultados recientes han sido clave para esta configuración de la tabla: el conjunto madridista venció al Deportivo Abanca con un marcador de 0-2, mientras que las azulgranas se impusieron 4-2 frente al Atlético de Madrid, reafirmando su condición de favoritas.

Este clásico no solo definirá posiciones clave en la competencia, sino que también supondrá un espectáculo imperdible para los aficionados, quienes ven cómo el fútbol femenino incrementa cada temporada su relevancia y nivel competitivo, especialmente en partidos de esta magnitud, con escenarios y horarios privilegiados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se juega el próximo clásico de la Liga F entre Barcelona y Real Madrid?

El próximo clásico de la Liga F entre Barcelona y Real Madrid se disputará el domingo 4 de octubre, a las 10:00 a.m. en Colombia y a las 5:00 p.m. en España, en el estadio Camp Nou. Este enfrentamiento corresponde a la jornada 6 de la competición, según la información oficial difundida por la organización de la liga.

¿Cómo está la clasificación de la Liga F antes del clásico Barcelona vs. Real Madrid?

Antes del clásico, tras las primeras tres jornadas de la Liga F, Barcelona y Madrid CFF lideran la tabla con nueve puntos cada uno, ambos con pleno de victorias. Les siguen Athletic Club y Real Madrid, que suman siete unidades, luego de conseguir dos triunfos y un empate en sus encuentros recientes, de acuerdo con la información proporcionada por la organización de la liga.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.