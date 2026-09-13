Por: Caracol TV

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La Selección Colombia Sub-17 se prepara para asumir un nuevo reto internacional con su participación en la U-18 UEFA Friendship Cup 2026, torneo que tendrá lugar en Suiza desde el martes 24 de septiembre hasta el sábado 3 de octubre. El director técnico Fredy Hurtado presentó recientemente la lista oficial de convocados, en la que un nombre en particular captó la atención de los aficionados: Gorka Abascal. Este joven centrocampista de apenas 15 años ha despertado gran expectativa por sus destacadas capacidades futbolísticas y rapidez de adaptación en escenarios de alto nivel, según información suministrada en la convocatoria difundida por el cuerpo técnico.

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Gorka Abascal Martínez, nacido el 1 de octubre de 2020 en Bilbao, España, representa un caso especial por su doble nacionalidad. Tiene ascendencia colombiana por parte de su madre, lo que le permite ser elegible tanto para la selección española como para la colombiana. Esta condición ha llevado a las federaciones de ambos países a estar atentos a su desarrollo deportivo, en un proceso descrito como un ‘tire y afloje’ para asegurarse de contar con él en sus equipos juveniles. De acuerdo con la información publicada, finalmente fue la Selección Colombia Sub-17 la que logró incluirlo en su plantel para esta competición internacional.

De acuerdo con los registros previos, Abascal inició su formación futbolística en la cantera del Athletic Club de Bilbao, equipo en el que dejó marca con 11 goles en 40 partidos antes de ser fichado por el Cadete A del Real Madrid en 2025. Actualmente, el jugador actúa en la Juvenil B del club ‘merengue’. Llama la atención no solo por su visión de juego y constante presencia en el área, sino también por su estatura, cerca de 1,90 metros, cualidades que incrementan su potencial como mediocampista en la élite.

Además de Gorka Abascal, el listado de convocados incluye a futbolistas de diferentes clubes del país, como Barranquilla F.C, Deportivo Cali, Atlético Nacional, Junior F.C, Envigado F.C e Independiente Medellín, reflejando una nómina diversa tanto en talento como en procedencia. Este grupo buscará representar al fútbol colombiano en un escenario internacional de alto nivel, donde la mezcla de experiencia nacional y presencia internacional promete fortalecer el rendimiento del equipo.

¿Quién es Gorka Abascal, el futbolista del Real Madrid convocado a la Selección Colombia Sub-17?

Gorka Abascal es un mediocampista nacido en Bilbao, España, en 2020, que cuenta con ascendencia colombiana materna. Su trayectoria inició en el Athletic Club de Bilbao, donde logró 11 goles en 40 partidos. Desde 2025, hace parte de la cantera del Real Madrid, actualmente en el Juvenil B, y destaca por su técnica, llegada al área y una estatura de casi 1,90 metros. La Selección Colombia Sub-17 lo convocó para la U-18 UEFA Friendship Cup 2026, según la lista divulgada por el técnico Fredy Hurtado.

¿Qué es la U-18 UEFA Friendship Cup y por qué es importante para la Selección Colombia Sub-17?

La U-18 UEFA Friendship Cup 2026 es un torneo internacional que se disputará en Suiza entre el 24 de septiembre y el 3 de octubre. Este certamen sirve como vitrina para jóvenes promesas del fútbol y brindará a la Selección Colombia Sub-17 la oportunidad de foguearse a nivel internacional, fortalecer su proceso formativo y medir su talento frente a otras selecciones juveniles del mundo, tal como resalta el proceso de convocatoria oficial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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