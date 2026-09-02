Raúl Asencio, defensor del Real Madrid, atraviesa un complicado momento dentro y fuera de las canchas. El futbolista español fue condenado por conducir bajo los efectos del alcohol y tendrá que pagar una multa de 14.400 euros, además de permanecer ocho meses sin licencia de conducción.

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Los hechos ocurrieron el pasado 16 de agosto en San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria, cuando el jugador, de 23 años, fue detenido durante un control rutinario mientras conducía un Porsche.

Asencio registró 0,90 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, una cifra que prácticamente cuadruplicaba el límite permitido de 0,25 mg/l. Según Cadena SER, el futbolista reconoció los hechos tres días después durante un juicio rápido.

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La sanción económica quedó establecida en 120 euros diarios durante cuatro meses, para un total de 14.400 euros. A esto se suma la retirada del permiso de conducción durante ocho meses.

Asencio perdió espacio en el Real Madrid

El problema extradeportivo llega en un momento poco favorable para el defensor. Asencio no atraviesa su mejor etapa en el conjunto blanco y, de acuerdo con reportes de la prensa española, el técnico José Mourinho no lo tendría entre sus principales alternativas para esta temporada.

Incluso, durante el mercado de fichajes se informó que el club contemplaba una eventual salida del central, quien aparecía como el quinto zaguero en la consideración del entrenador portugués.

Además, el futbolista permanece apartado por problemas físicos. Sus inconvenientes en la tibia volvieron a aparecer después de una lesión en el cuádriceps y existe la posibilidad de que necesite una intervención quirúrgica si el tratamiento no da resultado.

Asencio tampoco ha podido comenzar la temporada con continuidad. El defensor estuvo fuera de las convocatorias del Real Madrid en las primeras jornadas de LaLiga por sus problemas físicos.

A este panorama se suma otro asunto judicial. El próximo 3, 4 y 7 de septiembre deberá comparecer en un juicio relacionado con una investigación de 2023 por la difusión no autorizada de contenido íntimo. Asencio niega las acusaciones y su situación judicial es distinta a la condena que acaba de recibir por el delito contra la seguridad vial.

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Así, el jugador del Real Madrid afronta semanas complicadas: una multa de 14.400 euros, ocho meses sin poder conducir, una lesión que lo mantiene alejado del equipo y un proceso judicial pendiente.

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