Por: Noticiero 90 minutos

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El esperado sorteo de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27 se llevó a cabo el jueves 27 de agosto de 2026 en el Foro Grimaldi de Mónaco, tal como lo confirmó la transmisión oficial del evento. Esta edición se destaca por el nuevo formato adoptado por la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA): en lugar de los clásicos grupos, habrá una liga única de 36 equipos donde cada club disputará ocho partidos, cuatro en casa y cuatro en condición de visitante, enfrentando a rivales diferentes en cada jornada.

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Según los datos revelados, el Real Madrid tendrá retos significativos. Actuará en casa contra equipos como Arsenal, Manchester United, Lille y Salzburg, mientras que sus duelos como visitante serán ante potencias como Bayern Múnich, AS Roma, PSV Eindhoven y VfB Stuttgart. Por su parte, el FC Barcelona se medirá en el Estadio Olímpico contra Manchester City, AS Roma, Sporting CP y Galatasaray; mientras que viajará para jugar ante Paris Saint-Germain (PSG), Aston Villa, Feyenoord y Como, de acuerdo con el anuncio oficial del club.

El Atlético de Madrid asume una presión especial, ya que será sede de la final de esta temporada, agendada para el 5 de junio de 2027. Sus enfrentamientos en casa serán ante Bayern Múnich, Manchester United, Fenerbahçe y Viking Stavanger; mientras que como visitante deberá competir frente a equipos como Liverpool, PSV Eindhoven, Bodo/Glimt y VfB Stuttgart, según información del mismo club.

El vigente campeón, el PSG, recibió en su casa a Barcelona, AS Roma, Galatasaray y Slovan Bratislava, mientras viajará para medirse ante Manchester City, Aston Villa, Villarreal y Como. Manchester City, por su parte, enfrentará en casa al PSG, Juventus, Shakhtar Donetsk y Sparta Praga, y visitará a Barcelona, Club Brujas, Feyenoord y Sturm Graz. El Bayern Múnich de Luis Díaz también definió rivales: en casa se medirá con Arsenal, Real Betis, Bodø/Glimt y Slavia de Praga; de visitante jugará contra Atlético de Madrid, Manchester United, Lille y Viking Stavanger. Real Betis tendrá partidos en casa ante Arsenal, Porto, Feyenoord y Como, y fuera ante Bayern, Borussia Dortmund, Lille y Slovan Bratislava.

La UEFA comunicó que el calendario detallado se publicará el sábado 29 de agosto de 2026. La jornada inicial se jugará entre el 8 y el 10 de septiembre de 2026 y la última cita de la fase de liga será el 27 de enero de 2027, cerrando así el nuevo ciclo competitivo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el nuevo formato de la Champions League 2026/27?

En esta edición, la UEFA Champions League reemplazó la tradicional fase de grupos por una liga única con 36 equipos. Cada equipo disputa ocho partidos, enfrentando a rivales distintos en casa y fuera, lo que implica mayor variedad y más oportunidades para medirse ante grandes clubes europeos. Esta configuración transforma el desarrollo del torneo y define la clasificación a las siguientes rondas.

¿Cuándo juega el Real Madrid en la fase de liga de la Champions 2026/27?

De acuerdo con la UEFA, el calendario detallado saldrá el 29 de agosto de 2026. La jornada inaugural de la Champions League 2026/27 está prevista entre el 8 y 10 de septiembre de 2026, por lo tanto, el Real Madrid disputará sus primeros encuentros a partir de esas fechas; los días y horarios exactos serán anunciados oficialmente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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