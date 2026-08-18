Minutos después de que sufriera un segundo desmayo en menos de una semana con el Bayern Múnich, Jamal Musiala se pronunció en sus redes sociales y aseguró que se encuentra bien.

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El futbolista alemán agradeció los mensajes de apoyo y explicó, hasta donde quiso hacerlo, qué hay detrás de los desplomes que provocaron preocupación entre sus seguidores.

El jugador comenzó su mensaje con una frase destinada a tranquilizar a quienes se alarmaron al verlo caer al césped: “Antes que nada, ¡estoy bien!”. Musiala también agradeció las muestras de cariño que recibió después de los episodios y reconoció que entiende la preocupación que provocaron las imágenes.

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El futbolista explicó que fue diagnosticado con “crisis de ausencia temporales, breves, pero fácilmente tratables, debidas a una disfunción neurológica”. Según su propia explicación, estos episodios pueden provocar situaciones como las que vivió recientemente en los partidos contra RB Leipzig y Heidenheim.

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Musiala quiso dejar claro que, aunque las imágenes pueden resultar alarmantes para quienes las observan, él está recibiendo atención médica y afronta la situación con optimismo.

“Sé que pueden parecer alarmantes a primera vista, pero para mí, actualmente son parte de mi día a día”, explicó el futbolista en su publicación.

Musiala aseguró que está recibiendo tratamiento médico

El jugador del Bayern Múnich señaló que está recibiendo tratamiento y destacó el acompañamiento que tiene durante este proceso. En particular, mencionó al club alemán, a su familia y a sus amigos como parte del grupo que lo respalda.

“Estoy recibiendo un excelente tratamiento médico y soy muy optimista. El FC Bayern, mi familia y mis amigos siempre están a mi lado apoyándome en este proceso”, escribió.

Uno de los puntos centrales de su mensaje fue la tranquilidad que quiso transmitir respecto a su estado de salud. Musiala afirmó que no hay riesgos adicionales para su salud, según su propia declaración.

El futbolista también explicó que su continuidad en el fútbol profesional fue una decisión personal tomada después de consultar con especialistas.

“Tras una estrecha consulta y una comunicación constante con los especialistas, fue mi decisión personal afrontar este reto y, con la autorización de los neurólogos, seguir centrándome en lo que más me ayuda en mi recuperación”, manifestó.

Musiala añadió que eso significa continuar con su vida cotidiana y con la actividad que más disfruta: jugar fútbol.

El futbolista de 23 años aseguró que asumió la responsabilidad de continuar con su carrera después de hablar con los especialistas. También insistió en que, en términos generales, se siente bien.

“He asumido la responsabilidad de ello. En general, me siento muy bien y voy por buen camino”, expresó.

Sus palabras llegan después de dos episodios que ocurrieron con pocos días de diferencia. El primero se presentó durante el partido del Bayern Múnich contra RB Leipzig, cuando Musiala terminó desplomándose sobre el terreno de juego después de haber marcado un gol.

El segundo ocurrió posteriormente frente al Heidenheim, situación que volvió a generar preocupación debido a la cercanía entre ambos episodios. Fue después de este último incidente cuando el futbolista decidió dirigirse directamente a sus seguidores para explicar lo que estaba sucediendo.

En su mensaje, Musiala también dejó claro qué quiere hacer de ahora en adelante: continuar concentrado en el fútbol y ayudar al Bayern Múnich a conseguir resultados.

“Lo que más me ayuda en este camino es seguir luchando por victorias y títulos con mi equipo y vuestro increíble apoyo”, afirmó.

Aunque decidió explicar públicamente el diagnóstico que recibió y entregar tranquilidad sobre su estado, Musiala también estableció un límite respecto a la información que quiere compartir.

El jugador pidió comprensión porque prefiere que este asunto permanezca dentro de su círculo más cercano, además del Bayern Múnich y los especialistas que lo están acompañando.

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