El futbolista alemán Jamal Musiala protagonizó este martes 18 de agosto un nuevo episodio que encendió las alarmas en el Bayern Múnich. El mediocampista volvió a desplomarse durante un partido, apenas tres días después de haber sufrido un desvanecimiento en el amistoso contra RB Leipzig.

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El mediocampista se desplomó durante el compromiso amistoso que el Bayern disputó frente al Heidenheim. El episodio se produjo pocos minutos después de que el jugador ingresara al terreno de juego y causó preocupación entre sus compañeros y el cuerpo técnico.

El futbolista terminó abandonando el campo por sus propios medios, aunque las imágenes del momento causaron inquietud debido a que se trata de su segundo episodio similar en menos de una semana.

Musiala ingresó al partido en el segundo tiempo y se desplomó alrededor del minuto 66, apenas cinco minutos después de entrar. El cuerpo médico acudió rápidamente para atenderlo, mientras sus compañeros se acercaron para conocer su estado.

Acá, un video de los segundos posteriores al desmayo:

Que está pasando con Jamal Musiala? Se desmayó hace 4 días en un partido del Bayern y dijeron que era por el calor y no pasaba nada Hoy se ha vuelto a desmayar en otro amistoso. Algo nos esconden… https://t.co/F8FRThyAu8 pic.twitter.com/MnxRVgnZcd — polilla (@fantasypolillas) August 18, 2026

Posteriormente, el alemán pudo levantarse y abandonar el terreno de juego caminando e incluso trotando brevemente.

El nuevo episodio ocurre cuando todavía no había pasado una semana desde el primer desvanecimiento que sufrió el futbolista en público durante un partido. Por eso, la situación adquiere una dimensión diferente y vuelve a poner el foco sobre el estado físico del jugador.

¿Cómo fue el primer desmayo de Musiala?

El primer episodio ocurrió este sábado 15 de agosto, durante el amistoso entre Bayern Múnich y RB Leipzig. Musiala había ingresado en el segundo tiempo y fue protagonista al marcar el tercer gol del conjunto ‘bávaro’, que terminó imponiéndose 3-1.

Sin embargo, poco después de su anotación, el futbolista comenzó a sentirse mal y terminó cayendo al césped. El episodio ocurrió alrededor del minuto 84 del encuentro. Sus compañeros reaccionaron rápidamente y el personal médico ingresó al terreno de juego para atenderlo.

Acá, ese primer desmayo:

Ayer Jamal Musiala se desmayó por el intenso calor en Munich, sufrió deshidratación y no pudo continuar en el amistoso vs Leipzig. El momento es escalofriante… 🙏🏼🇩🇪 pic.twitter.com/lcAgUdfLaM — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 17, 2026

Musiala pudo abandonar el campo por sus propios medios, aunque todavía se mostraba aturdido. El episodio despertó preocupación porque el jugador permaneció unos momentos en el césped mientras recibía atención médica.

Las altas temperaturas fueron señaladas en diferentes reportes como un posible factor. Sin embargo, el Bayern Múnich no entregó entonces un diagnóstico médico detallado que explicara oficialmente la causa del episodio.

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