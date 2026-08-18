Uno de los mayores movimientos de los futbolistas colombianos luego del Mundial 2026 fue el de el defensa central colombiano Jhon Lucumí, quien dejó al Bologna de Italia para sumarse a uno de los equipos más importantes de ese país y de Europa: la Juventus.

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Esto se dio luego de varios días de ofertas, movimientos y más, pero finalmente se logró llegar a un acuerdo para que presentara los exámenes médicos y posteriormente firmara su vinculación con el club de Turín.

Ahora, cabe destacar que el jugador tenía contrato con Bologna, por lo que a la Juventus le tocó pagar 20 millones de euros más variables por él, según dio a conocer Fabrizio Romano.

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Estas fueron sus primeras declaraciones con su nuevo club:

La prima intervista di Jhon Lucumi da giocatore ⚪️⚫️ Ascoltala qui 🎙️ https://t.co/FpOupj15Mo pic.twitter.com/L10kowpE7D — JuventusFC (@juventusfc) August 18, 2026

“Un nuevo fichaje enriquece la plantilla a disposición del entrenador Luciano Spalletti: Jhon Lucumí se convierte oficialmente en nuevo jugador de la Juventus y firma un contrato que lo vinculará a nuestro club hasta el 30 de junio de 2030″, detalló el club italiano.

De esta manera, Lucumí, de 28 años, llega a este club luego de pasar por el Genk, Bologna y Deportivo Cali, mostrando un crecimiento constante en su nivel deportivo.

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Cuándo debuta Jhon Lucumí con el Deportivo Cali

Cabe destacar que después del Mundial, el jugador tuvo unos días de vacaciones y luego se sumó a la pretemporada con el Bologna. Ya cuando se confirmó su traspaso, comenzó a trabajar de una vez bajo las órdenes de Luciano Spalletti.

Teniendo esto en cuenta, su debut se podría dar en el primer partido de la Serie A, que será frente al Frosinone en condición de visitante el próximo domingo, 23 de agosto, a partir de las 11:30 de la mañana, hora colombiana.

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