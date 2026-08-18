Por: Gol Caracol

En Gol Caracol se transpira fútbol. Encuentra acá toda la información de la Selección Colombia, las figuras a nivel internacional, lo mejor de la Liga colombiana y el seguimiento del balompié internacional. Visitar sitio

Emiliano Martínez, portero argentino de 33 años conocido también como ‘Dibu’ Martínez, vuelve a estar en el ojo del huracán en el fútbol europeo, debido a recientes novedades que ponen en duda su futuro inmediato. Durante este mercado de fichajes, se había especulado bastante sobre la posible salida del guardameta del Aston Villa, equipo de la Premier League inglesa, rumbo a la Serie A italiana, específicamente hacia la Juventus. Las expectativas en torno a su posible transferencia crecieron durante las últimas horas, ya que medios internacionales resaltaban que las negociaciones entre el club inglés y el italiano se habían reactivado.

Sigue a PULZO en Discover

No obstante, y pese a que parecía posible un acuerdo directa entre ambas partes, la operación no llegó a concretarse. De acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, considerado uno de los referentes en noticias de fichajes a nivel mundial, la Juventus decidió dar por terminado cualquier intento por llevarse a Martínez. Romano relató que hubo un diálogo directo entre los dirigentes de la Juventus y el entorno cercano del arquero argentino, pero el mayor obstáculo fue la elevada suma que el Aston Villa exige para dejar salir a su jugador estrella. "Juventus y el campamento de Dibu Martínez tuvieron una charla directa esta noche: el acuerdo se cancela oficialmente. La diferencia en el precio pedido por Aston Villa se consideró demasiado alta, Juventus prosigue con el acuerdo por Vicario", reportó Fabrizio Romano a través de sus canales oficiales.

Esta decisión deja claro que, por ahora, Martínez deberá continuar defendiendo el arco del Aston Villa, al menos durante la presente ventana de transferencias. Mientras tanto, la Juventus ya cambió de objetivo, enfocando sus gestiones en la contratación de otro portero, Vicario. Así, se cierra una de las novelas más seguidas de esta temporada en el fútbol internacional, con el argentino quedándose en el equipo donde ha alcanzado notoriedad en los últimos años.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué no se concretó el fichaje de Emiliano Martínez por la Juventus?

El traspaso de Emiliano Martínez a la Juventus no se formalizó debido a que el Aston Villa exigió una suma de dinero considerada demasiado alta por el club italiano, lo que llevó a interrumpir definitivamente las conversaciones entre ambas partes, según informó el periodista Fabrizio Romano.

¿Quién es Dibu Martínez y por qué es importante para el Aston Villa?

Dibu Martínez es un arquero argentino de 33 años que ha cobrado relevancia internacional por su desempeño en la portería del Aston Villa, siendo considerado pieza clave en el equipo inglés y objeto de interés de otros clubes de Europa durante el mercado de fichajes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z