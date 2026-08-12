La Juventus está cerca de concretar el fichaje del defensa colombiano Jhon Lucumí, según informó este miércoles 12 de agosto Sky Sports. De acuerdo con el medio italiano, continúan las negociaciones entre la ‘Vecchia Signora’ y el Bologna para alcanzar un acuerdo definitivo que permita la llegada del central a Turín.

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Ambos clubes se reunirán en los próximos días con el objetivo de cerrar la operación. El precio de venta que maneja el Bologna se sitúa en torno a los 25 millones de euros.

Sin embargo, la Juventus busca reducir esa cifra e incluir posiblemente en la negociación a Juan Cabal, el también defensor colombiano que milita en las filas bianconeras; Sky Sports describe la situación como un “trabajo de encaje” para llegar a un acuerdo muy ajustado.

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Lucumí, que ha sido uno de los centrales más destacados del Bologna en las últimas temporadas y que tuvo un buen rendimiento con la selección Colombia en el Mundial, mantiene como prioridad el proyecto de la Juventus.

¡Acuerdo total entre Juventus y Jhon Lucumí! 🚨⚫️⚪️ El defensor colombiano llegó a un arreglo en los términos personales con el club. Lucumí solo quiere jugar en la Vecchia Signora y esta semana se reanudan las negociaciones con el Bologna para cerrar el traspaso. pic.twitter.com/RnhESBPaUj — 365Scores (@365ScoresApp) August 12, 2026

Según reportes previos que coinciden con el avance de las conversaciones, el jugador ya habría alcanzado un acuerdo de principio sobre las condiciones personales con el club de Turín, lo que facilita el diálogo entre las dos entidades.

La inclusión de Cabal en la operación responde a la estrategia de la Juventus de disminuir el desembolso económico en efectivo. El lateral o central zurdo colombiano, que llegó en su momento desde el Verona, podría formar parte del intercambio o de una cesión con opción de compra, algo que el Bologna valora para reforzar su propia defensa en caso de perder a Lucumí.

El medio Sky Sports destaca que los contactos entre las partes son continuos y que el acercamiento es cada vez mayor. No se trata todavía de un acuerdo cerrado, pero la voluntad de ambas instituciones de encontrar un punto de encuentro en los próximos días genera expectativas de que el traspaso pueda materializarse antes de que finalice el mercado de fichajes de verano.

Para el Bologna, la venta de Lucumí representaría un ingreso importante y la posibilidad de rearmar su zaga. Para la Juventus, el fichaje del central colombiano se enmarca en el plan de reforzar la defensa con un futbolista de experiencia en la Serie A, pie izquierdo y capacidad tanto para marcar como para iniciar la construcción de juego desde atrás, características que el cuerpo técnico valora.

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